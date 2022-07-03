مؤسسة الحبوب السعودية توافق على ة سعر القمح المحلي لموسم 2022

وافقت الهِيْئة العامة للحبوب فِيْ السعودية على ة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين لموسم 2022، بعد إغلاق موسم الاستلام الحالي المقرر فِيْ أكتوبر 2022.

كَمْا وافقت المؤسسة، وهِيْ المشتري الحكومي للقمح فِيْ المملكة، على مبادلة أي زيادة فِيْ سعر القمح المحلي فِيْ حال منحها سعراً يتجاوز السعر المعتمد.

القرار يسري بأثر رجعي على جميع المزارعين الذين قدموا الإمدادات منذ بداية الموسم الحالي.

وكانت المؤسسة قد اشترت الأسبوع الماضي ما يصل إلَّى 500 ألف طن قمح، بمتوسط ​​سعر 442 دولارا للطن، لشحنها من نوفمبر إلَّى يناير من العام المقبل.

يشار إلَّى أن مجلس إدارة المؤسسة كان قد وافق فِيْ وقت سابق على زيادتين فِيْ سعر شراء القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي، تماشياً مع ارتفاع الأسعار العالمية.