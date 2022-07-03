مؤسسة الحبوب توافق على ة سعر شراء القمح للموسم الحالي

وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب على ة سعر شراء القمح المحلي للمزارعين للموسم الحالي 1444/1444 هـ (2022 م)، بعد إغلاق موسم الاستلام الحالي والمقرر في أكتوبر (2022 م).

# مؤسسة_ عامة_للحبوب في #المملكة العربية السعودية وافقوا على ة سعر شراء القمح المحلي لحملة 2022# أسواق_عربية pic.twitter.com/vSZNyOAeU9

– الأسواق العربية (Arabiya_Bn) 3 يوليو 2022

قرار مجلس الإدارة

أفادت شركة الحبوب، في بيان، أن مجلس الإدارة وافق على صرف أي زيادة في الأسعار، إن وجدت، في حالة قيام المؤسسة بإرساء مناقصاتها الدولية بسعر يتجاوز السعر المعتمد، بأثر رجعي ولجميع المزارعين. الذين قاموا بالإمداد منذ بداية الموسم الزراعي الحالي.

وأشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة كان قد وافق سابقاً على زيادتين في سعر شراء القمح من المزارعين خلال الحملة الزراعية الحالية، تماشياً مع ارتفاع الأسعار العالمية.

شراء القمح المحلي

وأضاف أن “شراء المؤسسة للقمح المحلي يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (29) وتاريخ 16/1/1438 هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (765) وتاريخ 30/11/1444 هـ، بشأن ضوابط لوقف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت إنشاء المؤسسة العامة للحبوب عند شراء القمح إذا اختاروا زراعة القمح كبديل للأعلاف الخضراء لمدة 5 سنوات، لا تتجاوز 1.5 مليون طن في السنة، بسعر الأسعار التي تحددها المؤسسة، مسترشدة بالأسعار الدولية الحالية “.