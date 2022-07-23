مؤشرات الاقتصاد العالمي تربك أسواق الطاقة.. مخاوف من شبح الركود

أظهرت البيانات أن الاقتصاد العالمي يتجه بشكل متزايد نحو تباطؤ خطير، مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بمعدلات مرتفعة مقارنة بالسياسة النقدية المتساهلة للغاية خلال الوباء لدعم النمو.

أربكت التوقعات أسواق النفط العالمية، بسبب مخاوف من الدخول فِيْ ركود عالمي بحلول نهاية العام الجاري.

وتراجعت أسعار النفط الخام، التي تجاوزت فِيْ وقت سابق هذا العام 139 دولارا للبرميل لخام برنت، إلَّى 94 فِيْ وقت سابق هذا الشهر.

أغلقت أسعار النفط يوم الجمعة عَنّْد 103.61 دولار للبرميل.

الدخول فِيْ ركود يعَنّْي أن الطلب على السلع الأساسية، بما فِيْ ذلك النفط الخام ومشتقاته، سيشهد انخفاضًا من جانب الدول والمصانع ووقود النقل، لأن الركود سيجهد جيوب الدول والشركات والأفراد.

بالنسبة للغاز الطبيعي، بعد أن هدأت أسواق الاتحاد الأوروبي، بدأت مطالب الأعضاء لروسيا فِيْ زيادة الإنتاج بنسبة 100٪ من حجم الضخ الطبيعي لخط أنابيب نورد ستريم 1.

حاليا، المعدل الهائل هُو أقل من 60٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية، فِيْ وقت لم تتمكن فِيْه دول الكتلة من العثور على مصدر موثوق لتزويدها باحتياجاتها من الغاز الطبيعي، بعد 5 أشهر من الحرب الروسية الأوكرانية.

لم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من العثور على مصدر كبير للغاز الطبيعي فِيْ جميع أنحاء العالم، حيث يرتبط كبار المنتجين بعقود طويلة الأجل مع الأسواق الآسيوية، مع الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية فِيْ المقدمة.

بينما رفضت دول الاتحاد الأوروبي دائمًا توقيع عقود طويلة لاستيراد الغاز، باستثناء بعض الحالات الفردية، مثل إيطاليا وإسبانيا، مع الجزائر.

تهدف دعوات اليوم من قبل الاتحاد الأوروبي لزيادة ضخ الغاز بكامل طاقته فِيْ نورد ستريم 1 إلَّى بناء احتياطيات آمنة خلال فصل الشتاء المقبل، فِيْ وقت تشكل فِيْه الكَمْيات الحالية 61٪ فقط من إجمالي سعة مرافق التخزين.

نورد ستريم 1

كان خط أنابيب نورد ستريم 1 موردًا موثوقًا للغاز من روسيا إلَّى أوروبا لأكثر من عقد، حتى بدأت موسكو فِيْ غزو أوكرانيا، مما زاد التوترات فِيْ القارة والعالم.

واستؤنف ضخ الغاز عبر الأنبوب، الخميس، بعد ترقب رافق تعليق هذه العملية لمدة عشرة أيام بسبب أعمال الصيانة المجدولة سابقا، فِيْما لم يبدد ذلك الغموض الذي يكتنف مستقبل الإمدادات.

نورد ستريم 1 عبارة عَنّْ خطي أنابيب متوازيين يمتدان بطول 1224 كيلومترًا تحت بحر البلطيق، من فِيْبورغ فِيْ روسيا إلَّى لوبمين فِيْ شمال شرق ألمانيا.

من خلال الموقع الرسميك، تنقل شبكات خطوط الأنابيب الأخرى الغاز الطبيعي إلَّى أجزاء مختلفة من القارة الأوروبية.

ودخلت الخدمة عام 2011 بطاقة ضخ 55 مليار متر مكعب سنويا مما يجعلها من أهم مصادر إمداد القارة بالغاز.

وتملك شركة “غازبروم” الروسية المملوكة للدولة حصة 51 فِيْ المائة فِيْ خط الأنابيب، فِيْما توزع الأسْهُمْ المتبقية على شركتي “إيون” و “وينترشال دي” الألمانيتين “جازوني” و “إنجي” الفرنسية.

لطالما اعتُبر المشروع نموذجًا للتعاون الاقتصادي بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث تعتمد دول مثل ألمانيا وإيطاليا اعتمادًا كبيرًا على الغاز الطبيعي الروسي منخفض التكلفة.

تغير كل شيء مع الُغُزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ فِيْ 24 فبراير.

ألمانيا .. إنقاذ العملات من الانهِيْار

قررت الحكومة الألمانية سك المليارات من اليورو لإنقاذ شركة Uniper، إحدى عمالقة الطاقة الألمان الذين تأثروا بتخفِيْض إمدادات الغاز الروسي ؛ وعدت حكومة أولاف شولتز باتخاذ تدابير لمساعدة العائلات المتضررة من أزمة الطاقة.

قالت المستشارة الألمانية، الجمعة، “إن شركة Uniper هِيْ شركة ذات أهمية كبيرة للتنمية الاقتصادية لبلدنا ولتوفِيْر الطاقة للمواطنين”.

ومن الإجراءات الرئيسية التي نصت عليها خطة الإنقاذ مساهمة الدولة فِيْ رأسمال المجموعة بنسبة تصل إلَّى 30٪ وقرض عام يصل إلَّى 7.7 مليار يورو.

فِيْ المقابل، سيتعين على دافعي الضرائب دفع المزيد من الرسوم، حيث ستسمح برلين لشركة Uniper بتمرير زيادات فِيْ أسعار الغاز لعملائها، من أجل المساعدة فِيْ إنقاذ الشركة.

لذلك، يجب أن يتوقع الألمان ارتفاع فاتورة الطاقة مرة أخرى، كَمْا اعترف المستشار، لكنه أكد أيضًا على أنهم لن “يتركوا وحدهم” فِيْ هذه الأزمة.

خصصت ألمانيا أكثر من 30 مليار يورو لدعم الأفراد فِيْ مواجهة تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا التي زعزعت استقرار سوق الطاقة وزادت التضخم.