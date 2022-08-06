مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022 بالدرجات والنسبة المئوية

ظهرت مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022 فور ظهور نتائج الجولة الأولى، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإحصائيات اللازمة لوضع رؤية للحدود الدنيا للالتحاق بالكليات في العام الدراسي 2022- 2023.

وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي على نتيجة الثانوية العامة 2022 بنسبة نجاح 75.04٪.

على الرغم من الزيادة في معدل النجاح عن العام السابق إلا أن هذا لا يعني بالضرورة زيادة في التنسيق وليس مؤشرا حقيقيا لأن الدرجة النهائية هي مجموع الشرائح.

مجموع الشرائح يعني نسبة وعدد الطلاب الحاصلين على مبلغ معين من مجموع الطلاب الناجحين في المرحلة والذي يعتمد على تحديد التنسيق حسب الأماكن الشاغرة في كل كلية على مستوى الجمهورية لأن الأعداد المطلوبة هي يكاد يكون ثابتًا في كل عام دراسي.

توقعات التنسيق في المدرسة الثانوية 2022

بالرجوع إلى نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2022 نجد أن الحاصلين على مجموع درجات تتراوح من 95٪ إلى أقل من 100٪ يمثلون 0.49٪ من إجمالي عدد المرشحين الناجحين، وقد زادت هذه النسبة هذا العام لتصل. 0.6٪.

أما الفئة الثانية التي تتراوح من 90٪ إلى أقل من 95٪، فقد بلغت نسبتها من الإجمالي هذا العام 7.4٪، مقابل 4.18٪ فقط العام الماضي.

وهذا يعني زيادة تنسيق القبول في الكليات التي تقبل مجموعات أكبر من 90٪، بمقدار يتراوح من 0.5٪ إلى 1٪، من 2 إلى 4 درجات.

أما بالنسبة للشريحة الثالثة والتي تمثل الحاصلين على إجمالي 85٪ إلى أقل من 90٪، فقد كانت نسبة الطلاب الذين حصلوا عليها 6.86٪ مقابل 10.3٪ هذا العام، ومن 80٪ إلى أقل من 85٪، وبلغت نسبة الطلاب في العام الحالي 12.6٪ مقابل 10.06٪ للطلاب. طلاب العام الماضي.

هذه الأرقام هي مؤشر قوي على الزيادة في الحد الأدنى لمعدل القبول للكليات التي تقبل أقل من 90٪ بحوالي 1٪ عن درجات القبول في شكل العام الماضي.

بلغت نسبة الطلاب الذين حصلوا من 75٪ إلى أقل من 80٪ العام الماضي حوالي 12.52٪ مقابل 13.6٪ هذا العام، والذين حصلوا على إجماليات من 70٪ إلى أقل من 75٪ وصلوا إلى 16.08٪ العام الماضي، مقارنة بـ 15. ٪ هذه السنة. 2022 ومن 65٪ إلى أقل من 70٪، بلغت نسبتهم 17.12٪ العام الماضي، مقابل 14.7٪ هذا العام.

تختص هذه الشرائح بأكبر مجموعة من الطلاب، وهي الفئة التي تدخل الكليات التي يتطلب قبولها متوسط ​​إجمالي، وبناءً على الأرقام المعروضة، من المتوقع أن ينخفض ​​التنسيق بنسبة 1٪ إلى 2٪، أي من 4 إلى 8 درجات.

وقد ساهمت النسب المرتفعة في الفئات الأعلى في انخفاض نسب المجموعات القليلة. من 60٪ إلى أقل من 65٪، بلغت نسبة الطلاب الذين حصلوا عليها العام الماضي 17.17٪ مقابل 13.5٪ فقط هذا العام، بينما حصل 11.73٪ من طلاب العام الماضي على مجاميع من 55٪ إلى أقل من 60٪، مقارنة بـ 8.7٪ هذا العام، ومن 50٪ إلى أقل من 55٪، بلغت نسبة الطلاب الذين حصلوا عليها 3.73٪ العام الماضي و 3.3٪ هذا العام.

من المتوقع أن تقبل الكليات التي تقل درجة حاصل عليها أقل من 65٪ تنسيقًا يقل بنسبة 2٪ أو أكثر عن العام الماضي.

هذه المؤشرات ليست نتائج رسمية، بل هي تحليل للإحصاءات الرسمية المعلنة من قبل الوزارة، وقد تذهب رغبات الطلاب بأنهم سيسجلون على موقع التنسيق الإلكتروني بالتنسيق لأرقام مختلفة بناءً على طلب الطلاب لجهة معينة. تخصص.