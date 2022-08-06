مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي رياضة للهندسة والحاسبات

ينتظر طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات ظهور نتائج تنسيق المرحلة الأولى لعام 2022 والإعلان عن الحد الأدنى للقبول في الكليات وخاصة الهندسة والحاسب الآلي والمعلومات.

بالتزامن مع الظهور الرسمي لنتيجة الثانوية العامة في السادس من أغسطس الجاري، تم تحديد مؤشرات تنسيق العام الدراسي 2022-2023 بناءً على نسب الطلاب الناجحين في المجموعات المختلفة.

تمثل مؤشرات التنسيق العلمي للعلوم للمرحلة الثانوية المستويات الدنيا المتوقع الإعلان عنها خلال أيام بالتزامن مع ظهور نتيجة تنسيق شهادة الثانوية العامة التي تم تطويرها بناءً على إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم. والتعليم الفني مقارنة بدرجات القبول الرسمية في آخر تنسيق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الآن نتيجة المدرسة الثانوية من خلال الموقع الرسمي

مؤشرات تنسيق ثانوية 2022 علمية ورياضية

وصل تنسيق كليات الهندسة في العام الدراسي الماضي إلى أقل من 80٪، بل وتوجد وظائف شاغرة لطلاب المرحلة الثانية.

بمقارنة المجاميع بين العام الماضي والعام الحالي، يمكننا أن نتوقع ما سيحدث في تنسيق العام الجديد. في الجولة الأولى من 2022-2022 كانت نسبة من إجمالي عددهم أكثر من 95٪ أي ما يعادل 0.49٪ من إجمالي عدد المرشحين الناجحين، وزادت هذه النسبة هذا العام لتصل إلى 0.6٪.

أما الفئة الثانية التي تتراوح من 90٪ إلى أقل من 95٪، فقد بلغت نسبتها من الإجمالي هذا العام 7.4٪، مقابل 4.18٪ فقط العام الماضي.

أما بالنسبة للشريحة الثالثة والتي تمثل الحاصلين على إجمالي 85٪ إلى أقل من 90٪، فقد كانت نسبة الطلاب الذين حصلوا عليها 6.86٪ مقابل 10.3٪ هذا العام، ومن 80٪ إلى أقل من 85٪، وبلغت نسبة الطلاب في العام الحالي 12.6٪ مقابل 10.06٪ للطلاب. طلاب العام الماضي.

كل هذه الشرائح تمثل الطلاب المرشحين لدخول كليات الهندسة في العام الدراسي الجديد، ومع زيادة النسب المئوية وعدد الامتحانات الناجحة من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للهندسة بحيث لا يتجاوز 82٪.

أما المرحلة الثانية التي تشمل طلاب الحاسب والمعلومات، فقد بلغت نسبة الطلاب الذين حصلوا على من 75٪ إلى أقل من 80٪ العام الماضي نحو 12.52٪، مقابل 13.6٪ هذا العام.

مع هذا التغيير في نسبة الطلاب في تلك الفئة، وحيث تم قبول أجهزة الكمبيوتر والمعلومات بحد أدنى 75٪، وبإضافة مالكي إجمالاً 80٪ و 81٪ أو أعلى قليلاً لهم، سيزداد التنسيق أيضًا بنسبة تصل إلى حوالي 1٪.

وهذه النسب والأرقام لا تعكس النتائج الرسمية للتنسيق وليست أكثر من توقعات مبنية على إحصاءات رسمية، على أن يكون الأمر النهائي بيد مكتب التنسيق.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح رسميا منتصف الأسبوع باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بأعلى مجموع، على أن تظهر النتائج الأسبوع المقبل، تليها المرحلة الثانية.