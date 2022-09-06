مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والكليات والمعاهد المتاحة للطلاب ،بعد الإعلان عن النتائج في الايام الماضية من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية ،أصدر بعض المسؤولين بالوزارة عن مفاتيح التنسيق والقبول لبعض التخصصات الفنية والعلمية والأدبية والخاصة بالكليات والمعاهد وذلك ضمن الاستعدادات الوزارية لاستقبال العام الدراسي الجديد والتشكيلات المدرسية والجامعية.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022



وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تسجيل اختبارات القدرات لطلبة التعليم الفني سيكون فِيْ وقت لاحق، كَمْا أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية اتباع الطلاب لكافة الخطوات المحددة لشُروطْ التنسيق والاستفتاء، وفِيْما يلي تنسيق الدبلومات الفنية للكليات التي أنشأها المجلس الأعلى للجامعات من خلال موقعه الرسمي:

توجد كليات تجارية.

توجد كلية التربية والتعليم النوعي.

وكذلك كلية الزراعة.

كلية السياحة والفنادق.

توجد كلية للخدمة الاجتماعية.

وكذلك كلية التمريض.

وكلية الهندسة.

وكذلك كلية الفنون التطبيقية.

وكلية الآثار.

وكذلك كلية الفنون الجميلة.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بالجامعات المصرية وذلك وفق التوزيع الجغرافِيْ.

تعرف على المعاهد التنسيقية لدبلوم الصناعة لعام 2022

بعد ذلك سنشرح تنسيق المعاهد حسب ما أقره المجلس الأعلى للجامعات والكليات، وأضاف أن التنسيق يبدأ فِيْ الأسبوعين الأول من شهر سبتمبر 2022 وهُو كالتالي:

وجاء تنسيق المعاهد التكنولوجية العليا فِيْ مدينة طنطا بنسبة لا تقل عن 98.7٪.

وكان المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بحد أدنى 98.14٪ تقريبًا.

بينما بلغ تنسيق معهد التقنيات الصحية بالزقازيق حوالي 98٪.

ويبلغ الحد الأدنى للمعهد الفني للتكنولوجيا ما يقرب من 96٪ فِيْ مدينة تود الواقعة داخل الأقصر.

فِيْ حين بلغت نسبة تنسيق معهد الصرف الصحي بالمنصورة 96.43٪.

أعلن المعهد العالي للتكنولوجيا العامرية أن نسبة التنسيق 92.21٪.

كان الحد الأدنى للقبول فِيْ المعهد العالي للتكنولوجيا بالزقازيق حوالي 91٪.

فِيْ حين بلغت نسبة التنسيق لكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حَلْوان 91٪.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والكليات والمعاهد المتاحة للطلاب بالإضافة الى توضيح الوزارة بشكل مباشر وسهل للطلاب للأطلاع على الخدمات الجامعية والمنح والتسهيلات التي تقدمها الجامعات للطلبة الحاصلين على المعدلات العالية والدراسة خارج البلاد.