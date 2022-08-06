مؤشرات تنسيق الكليات 2022، ساعات قليلة تفصلنا عن مؤشرات تنسيق الكليات 2022، وذلك بعد نشر وزارة التربية والتعليم المصرية نتائج الثانوية العامة 2022، يوم السبت، حيث وبلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 75.04٪ ، إضافة إلى أن نسبة النجاح في القسم العلمي 78.32٪ ، وفي القسم العلمي الرياضيات 81.10٪ ، وفي القسم الأدبي 68.38٪.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، يوم السبت السادس من شهر أغسطس لعام 2022، وأتاحت رابط خاص لفحص نتيجة الثانوية العامة دون اللجوء للذهاب الى المدرسة، كما واهتم الكثير من الطلبة بالبحث حول مؤشرات تنسيق الكليات 2022.

مؤشرات تنسيق الكليات 2022

حسب ما أعلن وزير التربية والتعليم في مصر عن مؤشرات النجاح في الثانوية العامة، والتي بلغت %75.04، وهي متقاربة جدا مع السنوات السابقة، وهذا يعني اقتراب مؤشرات تنسيق الكليات 2022، بالسنة الماضية، وبلغ الحد الأدنى للجامعات الخاصة:

الطب البشري 85%

طب الأسنان 82%

الصيدلة 80%

الهندسة 70%

تكنولوجيا العلوم الصحية 62%

علوم الحاسب 65%

العلوم الأساسية 60%

التمريض، الآثار، علوم سينمائية، الآداب 55%.

نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور

بعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة المصرية 2022، يبحث الكثير من الطلبة وأولياء الأمور عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور، كما وتمت اتاحة رابط خاص بفحص النتيجة من هنا، ثم اتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم

قم بادخال رم الجلوس الخاصة بك

قم انقر على النتيجة.

بعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في كافة محافظات مصر، قامت الكثير من الجامعات بتحديد مؤشرات تنسيق الكليات 2022، وحسب ما بين وزير التربية والتعليم بأن مؤشرات النجاح في الثانوية العامة لهذا العام متقاربة مع السنة الماضية