مؤشرات تنسيق كلية إعلام 2022-2023 وتوقعات كل الجامعات

يستعد الطلاب والطالبات من جميع المحافظات للالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ظهور نتائج الثانوية العامة، وبعدها يبدأ الحد الأدنى للقبول، وقبل ذلك تبدأ مؤشرات القبول. تنسيق كلية الإعلام 2022-2023 الأدبية والعلمية والعلوم والرياضية.

هناك توقعات أو مؤشرات أولية لتنسيق كلية الإعلام 2022 تسبق الإعلان الرسمي عنها من قبل مكتب تنسيق القبول في الكليات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي محسوبة وفق عدة اعتبارات، بما في ذلك نسبة النجاح بالمدرسة الثانوية في الجولة الأولى 2022-2023 والتي زادت عن سابقتها بنسبة تجاوزت 1٪ من نسبتها العام الماضي.

الآن نتيجة المدرسة الثانوية من خلال الموقع الرسمي

مؤشرات تنسيق كلية الإعلام 2022-2023

أعلن مكتب التنسيق عن الحد الأدنى للقبول بالكلية في العام الماضي 2022-2022 والبالغ 326 درجة أو 79.5٪ لكلية الإعلام جامعة جنوب الوادي بينما كانت الدرجة القصوى لها في جامعة القاهرة 339. ما نسبته 82.7٪ وهو ما يكشف عن مؤشرات تنسيق كلية الإعلام 2023.

بلغ معدل النجاح في العام الماضي 2022-2022 في الثانوية العامة 74٪، وهو أقل من معدل العام الحالي 2022-2023 الذي بلغ 74.5٪.

بلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على إجمالي ما بين أقل من 100٪ و 95٪ في العام السابق 2022-2022 0.49٪، بينما ارتفع في العام الحالي 2022-2022 إلى 0.6٪.

وبين ما مجموعه 90٪ إلى أقل من 95٪، بلغت النسبة الإجمالية لهؤلاء الطلاب 4.18٪ العام الماضي، وفي العام الحالي 7.4٪، وتتوقع المؤشرات التنسيقية لكلية المعلومات 2022 زيادة متوقعة في الحد الأدنى. معدل القبول إلى ما يقرب من 0.5٪ إلى 1٪. .

تنسيق مؤشرات كلية الإعلام 2022-2023 من الأدبي

وبحسب هذه الإحصائيات فإن توقعات تنسيق كلية الإعلام 2022-2023 من أديبي تشير إلى أن الحد الأدنى للقبول في الكلية سيكون على النحو التالي