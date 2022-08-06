مؤشرات تنسيق كلية الزراعة جامعة عين شمس 2022 المتوقع

منسقة كلية الزراعة جامعة عين شمس 2022 والمتوقع أن تنشرها شبابيك في السطور التالية، في ضوء الدرجات ونسب النجاح في الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2022.

وظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022 ظهر السبت 6 أغسطس 2022 بعد أن أقرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كلية الزراعة جامعة عين شمس

تضم كلية الزراعة جامعة عين شمس العديد من الأقسام المختلفة أهمها قسم الجمعية الريفية والإرشاد الزراعي الذي يضم 3 أقسام الاقتصاد الزراعي – المجتمع والتخطيط الريفي – التعاون الزراعي. الآن نتيجة الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي

يهتم بدراسة الموضوعات البحثية في مجالات علوم الأرض وعلوم المياه.

قسم الألبان، الذي يقوم على دراسة إنتاج الجبن الأبيض بمواصفات قياسية وكيميائية حيوية مع البكتيريا البادئة المتعلقة بصناعات الألبان.

قسم أمراض النبات

تعنى بالحماية المستدامة للمحاصيل، للعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والبحث العلمي.

قسم الإنتاج الحيواني. يؤهل هذا القسم خريجيه للعمل في مجالات الإنتاج الحيواني، وتقديم الخبرات والنصائح العلمية والعملية للشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وقسم البستنة، الذي يوفر لطلاب الدراسات العليا فرصًا للتسجيل في درجتي الماجستير والدكتوراه في ثلاثة تخصصات الفاكهة، ومحاصيل الخضر، ونباتات الزينة، والنباتات الطبية والعطرية.

يُعنى قسم الفاكهة بالدراسات العملية والنظرية في مجال الفاكهة والمجالات المرتبطة بها، لضمان تميزها وتميزها، من خلال برامج تعليمية وبحثية غير تقليدية.

تنسيق كلية الزراعة جامعة عين شمس

بعد الإعلان عن معدلات النجاح بالمدرسة الثانوية، يتم نشر مؤشرات التنسيق المتوقعة لعام 2022 لكلية الزراعة جامعة عين شمس.

تشير المؤشرات إلى أن تنسيق كلية الزراعة جامعة عين شمس 2022 زاد بنسبة 1٪ إلى 2٪ أي من 4 إلى 8 درجات.

تنسيق كلية الزراعة جامعة عين شمس، العام الماضي، كلية الزراعة جامعة عين شمس، حصل على 296 درجة لطلبة العلميين، ومن المتوقع أن ترتفع ما بين 300 و 309 درجات.

بينما نسقت كلية الزراعة جامعة عين شمس قسم علمي 270 درجة العام الماضي ونتوقع أن يرتفع بين 274 و 278 درجة.