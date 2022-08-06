مؤشرات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2022-2023 بالدرجات والنسبة

تعتبر كلية العلاج الطبيعي الخيار الأخير لطلبة الشعبة العلمية الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للالتحاق بالقطاع الطبي. يفضل بعض الطلاب هذا التخصص على غيره، ويتميز بأن إجمالي القبول فيه أقل من كلية الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.

شهدت نسبة النجاح بالمدرسة الثانوية للجولة الأولى من العام الدراسي 2022-2022 زيادة بأكثر من 1٪، مع زيادة في عدد الطلاب الناجحين عن العام الماضي، لكن هذا ليس أهم مؤشر للتنسيق. من الكليات.

يستعرض “شبابيك” مؤشرات تنسيق العلاج الطبيعي 2022 في جميع الجامعات التي يتواجد بها، بناءً على النسب والإحصاءات الرسمية من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

توقعات تنسيق العلاج الطبيعي 2022-2023

جاء الحد الأدنى لتنسيق القبول في كلية العلاج الطبيعي العام الدراسي الماضي 2022-2022 بدرجة 364 أو 88.78٪ بجامعة جنوب الوادي، وكانت أعلى الكليات في نفس التخصص هي كلية العلاج الطبيعي بكفر إل. -شيخ بدرجة لا تقل عن 368 أو 89.75٪.

بالرجوع إلى نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2022 نجد أن الحاصلين على مجموع درجات تتراوح من 85٪ إلى أقل من 90٪ يمثلون 6.86٪ من إجمالي عدد المرشحين الناجحين، وقد ارتفعت هذه النسبة هذا العام لتصل. 10.06٪.

نظرًا لأن الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية العلاج الطبيعي ينتمون إلى تلك الشريحة، ومع هذه الزيادة الكبيرة مع توقع ارتفاع في الطب وطب الأسنان، قد ينتقل الحد الأدنى للقبول في كلية العلاج الطبيعي من 1٪ إلى 1.5٪، و الدرجات هي كما يلي