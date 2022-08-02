مؤشرات تنسيق كلية اللغات والترجمة 2022 الألسن علمي وأدبي للجامعات الحكومية والخاصة

من خلال هذا المقال سنتعرف على تنسيق كلية اللغات والترجمة – كلية الألسن للشعبة العلمية والأدبية بجامعة الأزهر والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، وسنتعرف على المصطلحات التقديم، ورسوم التقديم لكلية اللغات والترجمة بالجامعات الخاصة إما جامعة 6 أكتوبر، أو جامعة بدر، أو جامعة الأهرام الكندية، أو كلية اللغات والترجمة بالأكاديمية العربية. العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجامعات الخاصة الأخرى التي تحظى باهتمام العديد من الطلاب وأولياء الأمور.

تنسيق كلية اللغات والترجمة الألسن

لطلاب القسم الأدبي.

كلية الألسن جامعة كفر الشيخ 398 درجة.

كلية الألسن، جامعة قناة السويس، الإسماعيلية، 393.7 درجة.

كلية الألسن عين شمس 393.5 درجة.

كلية الألسن ببنى سويف 392 درجة.

كلية الألسن المنيا 391.5 درجة.

كلية الألسن بسوهاج 391 درجة.

كلية الألسن جامعة أسوان 391 درجة.

كلية الألسن بالأقصر جامعة جنوب الوادى 390.5 درجة.

لطلاب قسم العلوم.

كلية الألسن جامعة كفر الشيخ 399 درجة

كلية الألسن، جامعة قناة السويس، الإسماعيلية 397.5 درجة.

الألسن عين شمس 393 درجة.

كلية الألسن ببنى سويف 393 درجة.

كلية الألسن بأسوان 392 درجة.

كلية الألسن بالمنيا 392 درجة.

كلية الألسن بالأقصر جامعة جنوب الوادى 391.5 درجة.

كلية الألسن بسوهاج 391.5 درجة.

لطلاب القسم العلمي فِيْ الرياضيات.

الألسن كفر الشيخ 362.5 درجة.

الألسن كفر الشيخ 362.5 درجة. الألسن قناة السويس الإسماعيلية 357.5 درجة.

الألسن عين شمس 355 درجة.

الألسن أسوان 354 درجة.

الألسن بني سويف 352 درجة.

أقصر العروات 351.5 درجة.

الألسن المنيا 350 درجة.

ألسن سوهاج – 348.5 درجة.

شُروطْ التقديم فِيْ جامعات الألسن

قسم اللغة الإنجليزية

يقبل قسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة بجامعة عين شمس الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات فِيْ اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية.

فِيْ حالة تساوي الدرجات يكون الأفضلية للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات ودرجة اللغة العربية حسب السعة الاستيعابية التي يحددها القسم.

قسم اللغة الفرنسية

يشترط القبول فِيْ قسم اللغة الفرنسية أن يحصل الطالب على أعلى الدرجات فِيْ اللغة الأجنبية الأولى، الفرنسية، وفِيْ اللغة الأجنبية الثانية للمدارس الفرنسية، وفقًا للأرقام التي يحددها القسم.

قسم اللغة الإيطالية

الحصول على أعلى الدرجات فِيْ اللغة الإيطالية والفرنسية كلغة ثانية، وفِيْ حالة تساوي الدرجات، يتم إعطاء الأفضلية لأعلى مجموع من مجموع الدرجات وعلامة اللغة العربية، وفقًا للأرقام التي يحددها القسم.

قسم اللغة الألمانية

الحصول على الدرجات النهائية باللغة الألمانية كلغة ثانية، وأعلى الدرجات باللغة الألمانية كلغة أولى والإنجليزية، وعند تساوي الدرجات تعطى الأفضلية للمجموع الأعلى من الإجمالي ولشهادات باللغتين الإنجليزية والعربية.

قسم اللغة الإسبانية

يقبل قسم اللغة الإسبانية الطلاب الذين يدرسون اللغة الإسبانية الثانية والطلاب الذين يدرسون لغة أجنبية فرنسية والذين حصلوا على أعلى الدرجات فِيْ نفس الوقت، عندما تتساوى الدرجات، سيتم إعطاء الأفضلية لأعلى مجموع درجات واللغة العربية.

قسم اللغة الروسية

يجب الحصول على أعلى الدرجات باللغة الأجنبية الأولى، الإنجليزية، مع إعطاء أعلى مجموع للصفوف، ويفضل تقدير اللغة العربية فِيْ حالة تساوي الدرجات.

قسم اللغة البرتغالية

يعتبر هذا القسم من أحدث الأقسام فِيْ كلية اللغات والترجمة بجامعة عين شمس، وقد بدأ تفعيله العام الدراسي الماضي، ليقبل الطلاب الذين يدرسون الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية كلغة ثانية فِيْ المرحَلْة الثانوية. ويتطلب الدخول درجات عالية فِيْ اللغة الثانية ومقارنة مع العدد الإجمالي.

رسوم كلية اللغات والترجمة بالجامعات الخاصة

تتراوح رسوم كلية اللغات والترجمة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من 3925 دولارًا أمريكيًا إلى 5365 دولارًا أمريكيًا.

– مصروفات كلية اللغات والترجمة بالجامعة الفرنسية حوالى 84 ألف جنيه.

تتراوح نفقات كلية اللغات والترجمة بجامعة MSA من 46،000 جنيه إسترليني إلى 61،000 جنيه إسترليني.

تبلغ رسوم كلية اللغات والترجمة بجامعة مصر حوالي 24000 جنيه إسترليني بالإضافة إلى 1000 جنيه إسترليني لساعات إضافِيْة.

تبلغ مصروفات كلية اللغات والترجمة بجامعة الأهرام الكندية قرابة 47 ألف جنيه.

– مصروفات كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر قرابة 55 ألف جنيه.

تبلغ تكلفة كلية اللغات والترجمة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية نحو 20 ألف جنيه مصري.

– رسوم كلية اللغات، الجامعة العربية المفتوحة، وتبلغ تكلفة الساعة المعتمدة الواحدة حوالي 623 جنيهًا، ورسوم القبول بالجامعة حوالي 20 ألف جنيه.

تبلغ مصروفات كلية اللغات والترجمة بجامعة 6 أكتوبر حوالي 30 ألف جنيه لقسم اللغة الإنجليزية و 25 ألف جنيه لباقي الأقسام.

تنسيق المعهد العالي للغات والترجمة بالقاهرة

1- متفوقة لغات القاهرة والتفسير بالمقطم أدبي 245.5 درجة.

2- تفوق لغات القاهرة وترجمة المقطم لنظم المعلومات الإدارية أدبي 226 درجة.

3- اللغات العليا بالقاهرة والترجمة الفورية بالمقطم علمى 259.5 درجة

4- القاهرة العليا للغات وترجمة المقطم لنظم المعلومات الادارية علمى 227 درجة.

تنسيق كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بنين 2022-2022

اعلنت جامعة الازهر عن تنسيق القبول بكلية اللغات والترجمة للاطفال بجميع اقسامها للعام الدراسي الجديد 2022-2022 لمن حصل على شهادة اكَمْال الدراسة الثانوية الازهرية القسم العلمي والذين الانضمام التطبيقي من خلال التنسيق الإلكتروني الذي أعلنه نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب الدكتور الشربيني، وذلك فِيْ إطار نتيجة تنسيق القبول فِيْ كليات جامعة الأزهر. للعام 2022-2022.