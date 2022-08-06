مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات علمي علوم ورياضة 2022 2023

في السطور التالية ننشر لكم مؤشرات التنسيق الخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات والعلوم والرياضة 2022-2023، بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.

مؤشرات لتنسيق كلية الحاسبات والمعلومات

بعد الكشف عن نسب النجاح في الثانوية العامة 2022 ننشر لكم مؤشرات التنسيق الخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات والعلوم والرياضة 2022-2023.

ومن المتوقع أن يزداد التنسيق بين كلية الحاسبات والمعلومات في الفترة الحالية بسبب ارتفاع نسبة النجاح هذا العام. الآن نتيجة المدرسة الثانوية من خلال الموقع الرسمي

من المتوقع أن يزداد التنسيق بمقدار 4 إلى 8 درجات.

فيما يلي مؤشرات التنسيق الخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات والعلوم والرياضة 2022-2023

أجهزة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي كايرو سبورتس من 328 إلى 332 درجة

– حاسبات ومعلومات رياضية عين شمس من 327 إلى 331 درجة

الحاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية الرياضية 325 إلى 329

حاسبات ومعلومات المنصورة الرياضية من 324 إلى 328

الحاسبات الرياضية والمعلومات بدمياط من 324 إلى 328

حاسبات رياضية ومعلومات الزقازيق من 323 إلى 327

الحاسبات والذكاء الاصطناعي حلوان الرياضية من 222 إلى 326

الحاسبات والمعلومات طنطا الرياضية من 321 حتي 325

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ الرياضية من 320 حتي 324

الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنها سبورتس من 319 إلى 323

الحاسبات والمعلومات المنوفية شبين الكوم سبورت من 318 الى 323

حاسبات ومعلومات دمنهور في النوبارية الرياضية من 319 إلى 324

حاسبات ومعلومات عن قناة السويس بالإسماعيلية الرياضية من 318 إلى 322

الحاسبات والمعلومات السويس للرياضة من 317 إلى 321

الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي السادات الرياضية من 317 إلى 321

الحاسبات والذكاء الاصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة الرياضي 317 حتي 321

حاسبات ومعلومات الفيوم الرياضية من 316 الى 320

حاسبات ومعلومات قنا الرياضية من 316 الى 320

أجهزة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي في الرياضة من 316 إلى 320

حاسبات ومعلومات بنى سويف سبورت 314 حتي 318

العريش – حاسبات ورياضات معلوماتية من 314 إلى 318

حاسبات ومعلومات رياضية أسيوط من 313 إلى 317

الآلات الحاسبة والمعلومات في المنيا الرياضية من 312 إلى 317