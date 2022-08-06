مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات علمي علوم ورياضة 2022 2023

في السطور التالية ننشر لكم مؤشرات التنسيق الخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات والعلوم والرياضة 2022-2023، بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.
مؤشرات لتنسيق كلية الحاسبات والمعلومات
بعد الكشف عن نسب النجاح في الثانوية العامة 2022 ننشر لكم مؤشرات التنسيق الخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات والعلوم والرياضة 2022-2023.
ومن المتوقع أن يزداد التنسيق بين كلية الحاسبات والمعلومات في الفترة الحالية بسبب ارتفاع نسبة النجاح هذا العام. الآن نتيجة المدرسة الثانوية من خلال الموقع الرسمي
من المتوقع أن يزداد التنسيق بمقدار 4 إلى 8 درجات.
فيما يلي مؤشرات التنسيق الخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات والعلوم والرياضة 2022-2023
أجهزة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي كايرو سبورتس من 328 إلى 332 درجة
– حاسبات ومعلومات رياضية عين شمس من 327 إلى 331 درجة
الحاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية الرياضية 325 إلى 329
حاسبات ومعلومات المنصورة الرياضية من 324 إلى 328
الحاسبات الرياضية والمعلومات بدمياط من 324 إلى 328
حاسبات رياضية ومعلومات الزقازيق من 323 إلى 327
الحاسبات والذكاء الاصطناعي حلوان الرياضية من 222 إلى 326
الحاسبات والمعلومات طنطا الرياضية من 321 حتي 325
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ الرياضية من 320 حتي 324
الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنها سبورتس من 319 إلى 323
الحاسبات والمعلومات المنوفية شبين الكوم سبورت من 318 الى 323
حاسبات ومعلومات دمنهور في النوبارية الرياضية من 319 إلى 324
حاسبات ومعلومات عن قناة السويس بالإسماعيلية الرياضية من 318 إلى 322
الحاسبات والمعلومات السويس للرياضة من 317 إلى 321
الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي السادات الرياضية من 317 إلى 321
الحاسبات والذكاء الاصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة الرياضي 317 حتي 321
حاسبات ومعلومات الفيوم الرياضية من 316 الى 320
حاسبات ومعلومات قنا الرياضية من 316 الى 320
أجهزة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي في الرياضة من 316 إلى 320
حاسبات ومعلومات بنى سويف سبورت 314 حتي 318
العريش – حاسبات ورياضات معلوماتية من 314 إلى 318
حاسبات ومعلومات رياضية أسيوط من 313 إلى 317
الآلات الحاسبة والمعلومات في المنيا الرياضية من 312 إلى 317