مؤشرات تنسيق كلية طب الأسنان 2022-2023.. ارتفاع متوقع

يتم قبول آلاف الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالقسم العلمي للالتحاق بكليات طب الأسنان، حيث يعد بديلاً جيدًا لدراسة الطب البشري في حال عدم وصول الطالب إلى القبول الكلي، أو رغبته من البداية لدراسة أحد التخصصات العديدة لطب الفم والأسنان.

شهدت نسبة النجاح بالمدرسة الثانوية للجولة الأولى من العام الدراسي 2022-2022 زيادة بأكثر من 1٪، مع زيادة في عدد الطلاب الناجحين عن العام الماضي، لكن هذا ليس أهم مؤشر للتنسيق. من الكليات.

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توقعات تنسيق الأسنان 2022-2023

الحد الأدنى للتنسيق للقبول في كلية طب الأسنان في العام الدراسي الماضي 2022-2022 هو 370 درجة أي 90.24٪ بجامعة المنيا، وأعلى الكليات في نفس التخصص كانت كلية طب الأسنان بالمنصورة بحد أدنى 378 درجة.، أو 92.2٪.

بالرجوع إلى نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2022 نجد أن الحاصلين على مجموع درجات تتراوح من 95٪ إلى أقل من 100٪ يمثلون 0.49٪ من إجمالي عدد المرشحين الناجحين، وقد زادت هذه النسبة هذا العام لتصل. 0.6٪.

أما الفئة الثانية التي تتراوح من 90٪ إلى أقل من 95٪، فقد بلغت نسبتها من الإجمالي هذا العام 7.4٪، مقابل 4.18٪ فقط العام الماضي.

نظرًا لأن الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية طب الأسنان ينتمون إلى كلا الجزأين المذكورين أعلاه، فمن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للقبول بحوالي 0.5 إلى 1٪، وتكون الدرجات كما يلي