مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري 2022- 2023

يبحث العديد من الطلاب عن مؤشرات لتنسيق كلية الطب البيطري 2022-2023، حتى يتمكنوا من معرفة مدى إمكانية الالتحاق بالكلية في إحدى الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية.

ننشر تنبؤات تنسيقية لكلية الطب البيطري 2022-2023 والتي تساعدك على معرفة معدلات تنسيق العام الدراسي الجديد.

الآن نتيجة المدرسة الثانوية من خلال الموقع الرسمي

مؤشرات التنسيق لكلية الطب البيطري 2022-2023

شهدت نسبة نجاح المرحلة الثانوية للجولة الأولى من العام الدراسي 2022-2022 زيادة تجاوزت 1٪، مع زيادة في عدد الطلاب الناجحين عن العام الماضي، ولكن من المتوقع أن يتم التنسيق بين كلية التربية والتعليم. لن يختلف الطب البيطري 2022-2023 كثيرًا عن العام الماضي.

تعد كلية الطب البيطري من الكليات التي تتطلب عددًا كبيرًا من الطلاب في الشعبة العلمية. الحد الأدنى المطلوب لكلية الطب البيطري هو 359 بمعدل 87.5.٪ التي كانت في المرحلة الثانية.

أظهرت بيانات نتائج الثانوية العامة أن عدد الطلاب من الحاصلين على درجات تتراوح بين 85٪ فأكثر لشعبة العلوم هو 42053 ألف طالب، ولقسم الرياضة 12280 طالبًا، وللقسم الأدبي 1781 طالبًا..

تشير توقعات التنسيق لكلية الطب البيطري إلى زيادة في العدد الإجمالي للكليات عن العام الماضي تتراوح من 1٪ إلى 2٪ لتأتي على النحو التالي