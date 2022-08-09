مؤشرات على نجاح الاستمطار الصناعي في السعودية

قال فرحان الجعيدي، أكاديمي وأخصائي بيئي، إن البذر الصناعي حقق نجاحًا كبيرًا في استهداف السحب، خاصة وأن المواد المستخدمة صديقة للبيئة.

تقنية التحفيز

وأضاف الجعيدي، في تصريحات لقناة الإخبارية، أنه يتم استخدام تقنية تتضمن عمليات فيزيائية – ميكانيكية ويتم إضافة بعض المواد إلى السحب لزيادة التنشيط وزيادة هطول الأمطار.

المرحلة الأولى والثانية

وأشار إلى أن البرنامج الذي أطلقته المملكة برنامج جيد وواعد، والنتائج التي رأيناها حتى الآن هي مؤشر على نجاح هذا البرنامج الذي سيستمر لمدة 5 سنوات، حيث كانت المرحلة الأولى في الرياض. . والقصيم وحائل وحالياً المرحلة الثانية في المناطق الجنوبية الغربية وعسير والباحة والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة والمكرمة.