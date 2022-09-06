“مؤشرات” معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 إعلان معدلات العام الدراسي الجديد ،بعد الإعلان وبشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم العراقية عن النتائج لعدد من المراحل الدراسية ،ازداد البحث عن أهم مفاتيح التنسيق الخاصة ببعض الجامعة والتخصصات العلمية والأدبية والفنية داخل وخارج البلاد وذلك بسبب اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022

تستعد وزارة التعليم العالي الآن لتحديد ونشر معدلات القبول فِيْ الجامعات العراقية 2022 من خلال معدلات القبول المركزية حسب مجاميع الطلاب ونتائجهم، وذلك لشرح نسب القبول التنسيقية التي تشمل الحد الأدنى للقبول فِيْ الجامعات المختلفة التي هِيْ حسب العدد الإجمالي للطلاب وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

مؤشرات وتوقعات معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022

تختلف معدلات القبول فِيْ الجامعات العراقية 2022 كل عام من جامعة إلى جامعة ومن تخصص إلى تخصص حسب معدلات القبول المركزية التي تنشرها وزارة التعليم العالي. تتصدر الاستمارة الإلكترونية للقبول المركزي فِيْ الجامعات العراقية، بعد تحديد مَوعِد التقديم فِيْ الجامعات العراقية، خلال الساعات القليلة القادمة، ومؤشرات القبول فِيْ بعض كليات جامعة بغداد هِيْ كالتالي:

كلية الصيدلة جامعة بغداد 67٪.

كلية الهندسة قسم الحاسبات 83٪.

كلية الهندسة قسم الاتصالات 83٪.

كلية الهندسة قسم الكيمياء 85٪.

كلية الهندسة قسم ميكانيكي 83٪.

كلية الحقوق 92٪.

كلية اللغات والترجمة 73٪.

كلية العلوم السياسية 83٪.

كلية الإدارة والاقتصاد 71٪.

كلية العلوم الإنسانية ابن راشد 83٪.

جدير بالذكر أن الوزارة تعمل حاليا على تحديد معدلات القبول والحد الأدنى للقبول المركزي فِيْ الجامعات العراقية بعد نتائج الثانوية العامة السادسة 2022، الدور الثاني، والتي تخدم المجالات الأدبية والبيولوجية والتطبيقية والمهنية. ومن المقرر تفعيل استمارة القبول الجامعي من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة الدراسات والتخطيط. وذلك لكي يتمكن الطلاب المعتمدون فِيْ الجولتين الأولى والثانية من التقديم على الفور، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل القبول فِيْ الجامعات العامة والخاصة للعام 2022-2023 فِيْ المستقبل القريب.

“مؤشرات” معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 إعلان معدلات العام الدراسي الجديد كما وأصدرت الوزارة مؤخراً نتائج الصف السادس الإعدادي لعدد من المحافظات والنسب الخاصة بالنجاح لهذا العام بالإضافة الى إمكانية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة إلكترونياً.