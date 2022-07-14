مؤشر أسعارالمستهلكين فِيْ السعودية يرتفع 2.3% خلال يونيو

أظهرت بيانات الهِيْئة العامة للإحصاء فِيْ السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع (معدل التضخم) لشهر يونيو 2022 بنسبة 2.3٪ مقارنة بنظيره العام الماضي، وجاءت أعلى من الزيادة فِيْ الشهر السابق له. 2.2٪.

وقالت الهِيْئة فِيْ تقرير لها إن ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي يرجع إلَّى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.4٪ وأسعار النقل بنسبة 2.5٪.

وأضافت أن قطاع الأغذية والمشروبات ارتفع بنسبة 4.4٪، متأثراً بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.7٪، والتي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 4.5٪. كان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير على ارتفاع التضخم السنوي فِيْ يونيو 2022، بالنظر إلَّى وزنه فِيْ المؤشر البالغ 18.8٪.

سجلت وزارة النقل زيادة بنسبة 2.5٪؛ تأثرت الزيادة فِيْ أسعار السيارات بنسبة 3.3٪، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.4٪ ؛ وتأثرت الزيادة فِيْ إيجار قاعات الأفراح بنسبة 18.5٪.

كَمْا زاد قسم التعليم بنسبة 6.2٪ ؛ تأثرت زيادة أسعار التعليم المتوسط ​​والثانوي بنسبة 13.8٪.

على أساس شهري، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو ارتفاعا طفِيْفا بنسبة 0.2٪ مقارنة بشهر مايو 2022، متأثرا بارتفاع قسم المأكولات والمشروبات بنسبة 0.4٪، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 1.3٪.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك فِيْ السعودية بنسبة 2.2٪ خلال مايو 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وقالت الهِيْئة العامة للإحصاء السعودية فِيْ ذلك الوقت إن المحرك الرئيسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك هُو ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.2٪، وأسعار النقل بنسبة 4٪.