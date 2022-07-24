مؤشر أسعار المستهلكين فِيْ المغرب يرتفع إلَّى 7.2% خلال يونيو

قالت المندوبية السامية للتخطيط فِيْ المغرب، اليوم الجمعة، إنها زادت بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.6٪، بينما ارتفع التضخم فِيْ السلع غير الغذائية بنسبة 4.9٪، بينما ارتفع المؤشر 0.5٪ على أساس شهري.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي و 0.8٪ على أساس شهري.

توقع البنك المركزي المغربي ارتفاع معدل التضخم فِيْ المملكة إلَّى 5.3٪ هذا العام، بسبب الزيادة الكبيرة فِيْ أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية، مؤكدا فِيْ الوقت نفسه أن توقعات النمو قد تراجعت إلَّى 1٪ فقط.