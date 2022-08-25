مؤشر إيجابي لأداء الاقتصاد المصري.. ما هُو

أظهر الاقتصاد المصري انتعاشًا ملحوظًا خلال العام المالي الماضي من تداعيات جائحة كورونا، قبل أن تؤثر عليه الأزمة الأوكرانية.

نما الاقتصاد المصري بنسبة 6.6٪ فِيْ السنة المالية التي انتهت فِيْ 30 يونيو، مع تسارع النمو من 3.3٪ فِيْ العام السابق، مدعوماً بتعافِيْ النشاط بعد جائحة فِيْروس كورونا، قبل أن يتباطأ مرة أخرى بسبب تأثير الحرب فِيْ أوكرانيا.

كان رقم النمو الوارد فِيْ بيان لمجلس الوزراء يوم الخميس أعلى من نسبة 6.2 فِيْ المائة الأولية التي أعلنها البنك المركزي فِيْ 18 أغسطس.

ونقل البيان عَنّْ وزيرة التخطيط هالة السعيد قولها إن الاقتصاد نما بنسبة 7.8٪ فِيْ الفترة ما بين يوليو ومارس، لكن هذا النمو انخفض إلَّى 3.2٪ فِيْ الفترة من أبريل إلَّى يونيو.

وأوضح البيان أن قطاع المطاعم والفنادق قاد الزيادة، حيث نما بنسبة 45 فِيْ المائة مع انتعاش السياحة بعد الوباء، فِيْ حين نما قطاع الاتصالات بنسبة 16.3 فِيْ المائة.

فِيْ سياق منفصل، قرر المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات، ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات.

ألغيت الحدود القصوى لودائع الأفراد والشركات فِيْ فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي.

تقرر زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه إلَّى 150 ألف جنيه مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي عَنّْد 20 ألف جنيه.

وأشار بيان البنك المركزي إلَّى أن هذا القرار جاء بالإضافة إلَّى الكتاب الدوري الصادر فِيْ 22 أبريل 2022 بشأن الحدود القصوى للسحب النقدي والودائع للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصرف الآلي والتي تم تنفِيْذها لعدد من الأشخاص. فترة مؤقتة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فِيْروس كورونا.