مؤشر الأسهم السعودية يصعد فوق 12560 نقطة

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على ارتفاع 5.98 نقطة، ليغلق عند 12560.48 نقطة، بصفقات بقيمة 5.7 مليار ريال.

مؤشر الأسهم الرئيسية

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية للبورصة السعودية – 138 مليون سهم، تتقاسمها أكثر من 341 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة زيادة في القيمة، فيما واغلقت اسهم 118 شركة. وكان أكبر الرابحين أسترا الصناعية وبوبا العربية والطباعة والتغليف والغاز، بينما كانت أسهم شركات بروج للتأمين وسلامة والخدمات الأرضية وتهامة والمتحدة للتأمين هي الأكثر انخفاضاً. في المعاملات، حيث تراوحت معدلات الصعود والهبوط من 9.99٪ إلى 7.09٪.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الراجحي، بترورابغ، الجزيرة، الإنماء هي الأكثر نشاطاً من حيث الكمية، فيما كانت أسهم شركات الراجحي، ومعادن، وسابك، والإنماء، والسعودية. كانت أرامكو هي الأكثر نشاطا من حيث القيمة.

سوق موازية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو)، اليوم، على ارتفاع 56.47 نقطة، ليغلق عند 21724.79 نقطة، بصفقات بقيمة 40 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 735 ألف سهم تم تداولها في 3839 عملية.