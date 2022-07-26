مؤشر الأسهم السعودية يكتسي الأخضر عند الإغلاق

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على ارتفاع 89.99 نقطة، ليغلق عند 11964.21 نقطة، بصفقات بقيمة 5.000 مليون ريال.

عدد الأسهم المتداولة

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 164 مليون سهم موزعة على أكثر من 300 ألف عملية، سجلت فيها أسهم 102 شركة زيادة في قيمتها، فيما وأغلقت أسهم 93 شركة وهي شمس وأكوا باور والسعودية للأنابيب ودلة الصحية الأعلى. أما بالنسبة لأسهم الشركات المتحدة للتأمين، سلامة، باعظيم، العرب للتأمين، أسترا الصناعية، هي الأدنى في الإدراج، حيث تراوحت معدلات الصعود والهبوط بين 10.00٪ و 10.00٪.

أفعال سعودية موازية

فيما كانت أسهم شركة دار الأركان وبترورابغ وسبكيم العالمية وأمانة للتأمين وكيان السعودية الأكثر نشاطاً من حيث الكمية. وكانت أسهم شركة دار الأركان وسبكيم العالمية والراجحي وبترورابغ وأكوا باور هي الأكثر نشاطا من حيث القيمة، حيث أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا 247.03 نقطة ليغلق عنده. 20791.18 نقطة. حيث بلغ عدد الصفقات 21.3 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 310 آلاف سهم تمت مشاركتها بواقع 1450 صفقة.