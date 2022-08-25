مؤشر الأسهم السعودية يكسب 148 نقطة

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على ارتفاع 147.97 نقطة، ليغلق عند 12591.74 نقطة، بصفقات بقيمة 5.6 مليار ريال.

حركة الأسهم السعودية

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 135 مليون سهم موزعة على أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 166 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما اغلقت اسهم 34 شركة. وحققت شركات التعبئة والتغليف وباعظيم والبحوث والإعلام والأدوية أكبر المكاسب، فيما كانت أسهم شركات البحر الأحمر، والريدان، وسلامة، وبيت المعدات، والنهدي هي الأصغر في التداول، حيث تراوحت معدلات الصعود والهبوط بين 9.93٪ و 9.30٪. فيما كانت أسهم شركات دار الأركان وبترورابغ ومعادن والراجحي والإنماء الأكثر نشاطا من حيث الكمية، فيما كانت أسهم شركة سابك للمغذيات الزراعية والراجحي ومعادن ودار الراجحي الأكثر نشاطا من حيث الكمية. – أركان وسابك كانا الأكثر نشاطا من حيث القيمة.

مؤشر النمو

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية السعودية (نمو)، اليوم، منخفضا 2.71 نقطة، ليغلق عند 21631.28 نقطة، بصفقات تجاوزت 58 مليون ريال، وبلغ حجم الأسهم المتداولة 800 ألف سهم، تتقاسمها 4038 اتفاقية.