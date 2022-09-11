مؤشر الإنتاج الصناعي فِيْ السعودية يقفز 17.7% خلال يوليو

أظهرت بيانات الهِيْئة العامة للإحصاء فِيْ السعودية، اليوم الأحد، زيادة بنسبة 17.7٪ فِيْ يوليو 2022، على أساس سنوي.

وقالت الهِيْئة فِيْ تقرير لها إن المؤشر استمر فِيْ تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة زيادة الإنتاج فِيْ نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط التصنيع وتزويد الكهرباء والغاز.

وأضافت أنه بالنظر إلَّى المدى الطويل، فإن نمو مؤشر الإنتاج الصناعي أصبح إيجابيا منذ مايو 2022 واستمر فِيْ اتجاهه التصاعدي خلال الأشهر التالية، وتسارع بنهاية عام 2022، بعد سلسلة أشهر شهدت معدلات نمو سلبية. فِيْ عامي 2022 و 2022 تأثرت جزئياً بآثار الوباء. عالمي.

وأوضحت الهِيْئة أن الأهمية النسبية لأنشطة التعدين والمحاجر والتصنيع وتزويد الكهرباء والغاز تبلغ 74.5٪ و 2.9٪ على التوالي، وبالتالي فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي فِيْ نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهِيْمن على الاتجاه العام فِيْ الإنتاج الصناعي. فهرس.

ارتفع الإنتاج فِيْ نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14.1٪ فِيْ يوليو 2022، مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، حيث زادت السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلَّى أعلى مستوى له بأكثر من 10 ملايين برميل يوميًا فِيْ يوليو من العام الجاري.

كَمْا استمر نشاط الصناعات التحويلية فِيْ الارتفاع بنسبة 32.6٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.