مؤشر تراجع الضغط على سلاسل الإمداد العالمية فِيْ يوليو

قال مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ نيويورك، الخميس، إن الضغط على سلاسل التوريد العالمية تراجع فِيْ يوليو / تموز إلَّى أدنى مستوى له منذ يناير 2022، مع تراجع الازدحام فِيْ الموانئ وعقبات أخرى، فِيْ أحدث بيانات لمؤشر عالمي لمشاكل الإمداد.

فِيْ إشارة مشجعة لصانعي السياسة فِيْ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، الذين يحرصون على تخفِيْف مشاكل سلسلة التوريد للمساعدة فِيْ ترويض التضخم المرتفع منذ أربعة عقود فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ العالم.

يجمع مؤشر الإجهاد العالمي لسلسلة التوريد التابع لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي البيانات المتعلقة بتكاليف الشحن وأوقات التسليم والتأخير والإحصاءات الأخرى فِيْ مقياس واحد ويقارنها بالمعايير المشتركة.

انخفض المؤشر الآن بأكثر من 50 ٪ من أعلى مستوى سجله فِيْ ديسمبر الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المستويات التي كان عليها قبل بدء جائحة Covid-19.

تتوافق البيانات مع استطلاع نشره معهد إدارة التوريد فِيْ وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي أظهر أيضًا تحسنًا فِيْ قياس سرعة تسليم الموردين.

أصبحت مشكلة سلسلة التوريد قضية رئيسية فِيْ التعافِيْ العالمي من جائحة كورونا، وفِيْ جهُود الاحتياطي الفِيْدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى للحد من التضخم.

تفاقمت مشكلة سلسلة التوريد فِيْ وقت سابق من العام، حيث أدت إجراءات الإغلاق التي فرضتها الصين لمواجهة انتشار فِيْروس كورونا والحرب فِيْ أوكرانيا إلَّى تمديد أوقات التسليم.

بدأ البنك المركزي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى بالفعل فِيْ رفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر فِيْ محاولة لكبح الطلب على السلع والخدمات على أمل حل مشكلة سلاسل التوريد من أجل تحقيق توازن أفضل فِيْ الاقتصادات.