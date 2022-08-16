مؤشر ترتيب عين أولياء الأمور على أداء المدارس

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن مؤشر الترتيب يعمل على تحفيز المنافسة الإيجابية بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم من خلال ترتيبها حسب متوسط ​​درجات طلابها في الاختبارات الموحدة.

أهداف مؤشر الترتيب

وكشفت الهيئة أن المؤشر، الذي تم إطلاقه رسمياً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم نهاية العام الماضي 2022 م، يهدف إلى تحسين النتائج وتحسين أداء الطلاب في هذه الاختبارات، كما يساعد الطلاب من الذكور والإناث. الجنس وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم ثلاث سنوات أكاديمية وفقًا لنتائجهم في الاختبارات المعيارية (اختبار القدرات والأداء الأكاديمي) التي تجريها الهيئة، كما يهدف إلى التطوير المستمر لنظام التعليم والتدريب من خلال الدراسات والبحوث، يوفر تحليل البيانات والتوصيات المبنية عليها (tarteeb.edu.sa) إمكانية إجراء بحث على مستوى سكرتير وإدارة التعليم على المستوى الوطني لمدارس البنين والبنات، وكذلك تنفيذ مهام خريطة المملكة، و يغطي حاليًا الاختبارات (المهارات العامة والأداء الأكاديمي) للمدارس الثانوية اللوائح والترتيبات الخاصة بإدارات التعليم والمكاتب والمدارس وفقًا لذلك.

يظهر المؤشر أيضًا النتائج عن طريق تصنيف المدارس في قائمة، وإظهار المدارس على الخريطة التفاعلية، مع خيارات بحث متقدمة لكل طريقة، بما في ذلك الإدارة، ومكتب التعليم، ونوع التعليم، والاختبار للبنين والبنات، من بين أمور أخرى. كما يمكن البحث عن مدرسة معينة أو تحديدها مباشرة من الخريطة في مؤشر الترتيب للتعرف على أداء المدرسة وترتيبها بين المدارس، حيث بلغ عدد المدارس الثانوية التي يغطيها المؤشر (4878) على مدى ثلاث سنوات وشمل (1،476،630) طالباً وطالبة في اختبار المهارات العامة، و (1،017،568) في اختبار التحصيل الدراسي.

تعرف على مستوى المدارس.

وتفيد نتائجه مجموعات مختلفة، ابتداءً من الطلاب وأولياء الأمور، في معرفة مستوى المدارس وتوسيع فرص مشاركة الأسرة في مراقبة المستوى التعليمي لأبنائهم. كما يساعد المؤشر على تشجيع المشاركة والتفاعل البناء في الاختبارات المعيارية، وتتبع التغيير في مستوى التحصيل التعليمي للمدارس بمرور الوقت. يمكن أن تستفيد إدارات ومكاتب التعليم من نتائج المؤشر لتحفيز المدارس على رفع مستويات الإنجاز ومساعدة قادة التعليم على إجراء مقارنات قياسية بين الأداء الذي يتضمن مؤشرات ناضجة وموثوقة.

تهدف الهيئة إلى إطلاق سلسلة من إصدارات المؤشر كل عام في المهارات العامة واختبار الأداء الأكاديمي (المستوى الثاني)، والاختبارات الوطنية (NAFES)، وتقييم المدرسة والاعتماد (داخليًا وخارجيًا)، والخدمات الإضافية المقدمة إلى التعليم. الإدارات والمكاتب والمدارس بما في ذلك ملف لكل مدرسة عن أدائها. تاريخياً في الاختبارات المختلفة، واتجاه المؤشر، لإعطاء صورة لأداء المدرسة بشكل مستمر. https//tarteeb.edu.sa