مؤشر تكلفة البناء فِيْ تركيا يرتفع.. ما السبب

ارتفع مؤشر تكلفة البناء فِيْ تركيا بنسبة 3.97٪ على أساس شهري وبنسبة 105.73٪ على أساس سنوي فِيْ مايو الماضي.

جاء ذلك، وفق بيان صادر عَنّْ جهاز الإحصاء التركي (حكومي)، اليوم الأربعاء، بشأن بيانات الرقم القياسي لتكلفة البناء لشهر مايو، والذي نقله الموقع الإخباري الرسمي TRT Haber واطلعت عليه العرب اليوم. أخبار.

وأشارت البيانات المذكورة إلَّى أن مؤشر تكلفة البناء ارتفع فِيْ مايو 2022 بنسبة 3.97٪ مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 105.73٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وارتفع مؤشر مواد البناء فِيْ نفس الشهر بنسبة 4.97٪ على أساس شهري، كَمْا ارتفع مؤشر العمل بنسبة 0.18٪.

بالإضافة إلَّى ذلك، ارتفع مؤشر مواد البناء على أساس سنوي فِيْ مايو بنسبة 130.73 فِيْ المائة، بينما ارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 44.06 فِيْ المائة.

كَمْا أظهرت بيانات رسمية أن مؤشر تكلفة تشييد المباني قد ارتفع فِيْ مايو بنسبة 3.84٪ على أساس شهري، وبنسبة 102.32٪ على أساس سنوي.

كَمْا ارتفع مؤشر مواد البناء على أساس شهري بنسبة 4.88٪، وارتفع مؤشر العمالة بنسبة 0.06٪، وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر مواد التشييد والبناء بنسبة 126.55٪، وارتفع مؤشر العمالة بنسبة 43.98٪.

أما الرقم القياسي لتكاليف تشييد المنشآت، باستثناء المباني، فقد ارتفع بنسبة 4.37٪ على أساس شهري، وبنسبة 117.40٪ على أساس سنوي.

وارتفع مؤشر مواد البناء لتلك المنشآت بنسبة 5.23٪ على أساس شهري، كَمْا ارتفع مؤشر العمالة بنسبة 0.64٪. وارتفع مؤشر تلك المواد بنسبة 144.66٪ على أساس سنوي، كَمْا ارتفع مؤشر التشغيل بنسبة 44.34٪.

تم بيع أكثر من 708000 عقار فِيْ 3 أشهر

جدير بالذكر أنه خلال الربع الأول من عام 2022، شهدت تركيا بيع أكثر من 708000 عقار فِيْ جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك وفق البيانات الصادرة عَنّْ المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة العقارية بوزارة البيئة والتحول العمراني والتغير المناخي، أبريل الماضي، ونشرت على موقعها الإلكتروني واطلعت عليها العرب اليوم الأخبار.

وأوضحت البيانات أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري شهدت بيع 708.523 عقارا بلغت إيرادات الحكومة من بيعها 6 مليارات و 961 مليونا و 776 جنيها.

وبحسب الأشهر، شهد مارس بيع 291 ألفًا و 739 عقارًا بقيمة مليارين و 971 مليونًا و 680 ألفًا و 895 جنيهًا بزيادة نسبتها 34٪ مقارنة بشهر فبراير الذي شهد بيع 217 ألفًا و 673 عقارًا.

من بين العقارات التي تم بيعها خلال الربع الأول 307،396 منزل، و 122،22 قطعة أرض، و 192،184 حقلاً، و 34،669 عقارًا.

مع بيع 92833 عقارًا، احتلت إسطنبول المرتبة الأولى بين الولايات التركية، تليها العاصمة أنقرة بـ 48116 عقارًا، ثم إزمير بـ 39.543 عقارًا، ثم أنطاليا بـ 28455 عقارًا، وبورصا بـ 27207 عقارًا، وقونية بـ 20674، وكوجالي 1835 و 773.

الأول الأوروبي

يشار إلَّى أن تركيا تصدرت الدول الأوروبية فِيْ بيع أكبر عدد من العقارات خلال عام 2022 بنحو 1.5 مليون عقار.

جاء ذلك وفق معطيات صدرت فِيْ يناير الماضي عَنّْ جهاز الإحصاء الحكومي بالدولة.

وأشارت البيانات إلَّى أن مبيعات العقارات فِيْ تركيا سجلت العام الماضي ثاني أعلى ذروة على الإطلاق بمليون و 492 ألف مبيعات.

وأشارت إلَّى أن الرقم القياسي لمبيعات العقارات لعام 2022 بلغ 499.316 منزلاً.