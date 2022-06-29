مؤشر ثقة المستهلك الأميركي يهُوي فِيْ يونيو

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل حاد فِيْ يونيو حيث تركت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم المستهلكين يتوقعون ضعف النمو الاقتصادي بشكل كبير فِيْ النصف الثاني من العام.

وقال مجلس المؤتمر يوم الثلاثاء إن مؤشره لثقة المستهلك هبط 4.5 نقطة إلَّى قراءة 98.7 هذا الشهر.

انخفض مؤشر التوقعات، الذي يقيس توقعات المستهلكين قصيرة الأجل للدخل والأعمال وسوق العمل، إلَّى 66.4، وهُو أدنى مستوى منذ مارس 2013، من 73.7 فِيْ مايو.

قال لين فرانكو، مدير المؤشرات الاقتصادية فِيْ كونفرنس بورد فِيْ واشنطن “التوقعات الآن أقل بكثير من قراءة 80، مما يشير إلَّى نمو أضعف فِيْ النصف الثاني من عام 2022 وأيضًا زيادة احتمال حدوث ركود بحلول نهاية العام”. .