مؤشر جديد لقوة بنوك الإمارات.. 4.84 تريليون درهم تحويلات فورية

قفزت قيمة التحويلات التي تتم فِيْ القطاع المصرفِيْ فِيْ دولة الإمارات، من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS /).

وبلغت قيمة الحوالات 4.848 تريليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بحسب آخر إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

أظهرت إحصائيات العمليات المصرفِيْة الصادرة عَنّْ المصرف المركزي، اليوم، ارتفاع قيمة الحوالات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات على أساس سنوي بنسبة 25.15٪ بما يعادل 974.33 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة إلَّى تحويلات بلغت حوالي 3.873 تريليون درهم تم تنفِيْذها خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

وبحسب الإحصائيات، فقد توزعت التحويلات المنفذة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بواقع 2.913 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و 1.935 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

وشكل شهر مارس الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال الأشهر الخمسة الأولى بقيمة 1.154 تريليون درهم. 2022.

نظام تحويل الأموال الإماراتي (UAEFTS) هُو نظام التحويل الرئيسي الذي تم تطويره فِيْ مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001. ويسهل هذا النظام تحويل الأموال بين الأطراف المشاركة فِيْ النظام على الفور.

وفِيْ سياق آخر، أظهرت إحصائيات البنك المركزي أن قيمة الشيكات المقاصة المتداولة بصورها بلغت 490.49 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 12.2٪ مقابل 436.99 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

ارتفع عدد الشيكات المسددة بنظام مقاصة الشيكات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 1.8 فِيْ المائة إلَّى 9.010 مليون شيك مقارنة بـ 8.852 مليون شيك فِيْ الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

استحوذ شهر مارس على الحصة الأكبر من قيمة المقاصة بالشيكات المتداولة فِيْ الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت 108.03 مليار درهم موزعة على 1.991 مليون شيك، ونحو 92.02 مليار درهم موزعة على 1.797 مليون شيك فِيْ يناير، ونحو 90.69 مليار درهم. توزعت بين 1.735 مليون شيك فِيْ فبراير ونحو 98.79 مليار درهم موزعة على 1.71 مليون شيك فِيْ أبريل و 100.96 مليار درهم موزعة على 1.77 مليون شيك فِيْ مايو الماضي.

من ناحية أخرى، أظهرت إحصائيات أن قيمة الودائع النقدية فِيْ البنك المركزي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 80.01 مليار درهم، منها 80 مليار درهم ودائع بالعملة الورقية و 1.331 مليون درهم عملات معدنية. فِيْ حين بلغت قيمة السحوبات النقدية من البنك المركزي نحو 84.322 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، شملت 84.29 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و 23.69 مليون درهم من العملات المعدنية.