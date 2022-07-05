مؤشر مديري المشتريات بالإمارات يتراجع فِيْ يونيو

مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشركة S&P Global فِيْ الإمارات العربية المتحدة، وهُو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إنشاؤه لتقديم نظرة عامة دقيقة عَنّْ ظروف التشغيل فِيْ الاقتصاد، قراءة فوق المستوى المحايد البالغ 50 فِيْ يونيو، لكنه انخفض من 55.6 فِيْ مايو إلَّى 54.8 نقطة فِيْ يونيو.

وذكر تقرير الشركة، الصادر اليوم الثلاثاء، أن أداء القطاع غير النفطي تحسن فِيْ كل من الأشهر التسعة عشر الماضية، مستفِيْدا من تعافِيْ الأوضاع الاقتصادية بعد رفع القيود عَنّْ فِيْروس كورونا.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عَنّْ S&P Global PMI فِيْ الإمارات العربية المتحدة أن الضغوط التضخمية انتشرت على نطاق واسع فِيْ جميع مجالات الاقتصاد غير النفطي للدولة فِيْ منتصف عام 2022، حيث أدى الارتفاع الحاد فِيْ أسعار الوقود إلَّى زيادة حادة فِيْ نفقات الأعمال والجهُود المبذولة تأمين الموظفِيْن خلال فترة زيادة الأجور.

ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ 11 عامًا، مما أدى إلَّى تباطؤ عمليات الشراء وتقليل جهُود التخزين.

ومع ذلك، وبفضل الجهُود المستمرة لخفض أسعار الإنتاج وتعويض الضغوط التنافسية جزئيًا، استمرت الزيادة القوية فِيْ الطلبات الجديدة من الشركات فِيْ يونيو، مما أدى إلَّى توسع قوي فِيْ النشاط.

كَمْا عزز التفاؤل بشأن استمرار قوة الطلب على الرغم من الضغوط التضخمية الثقة بشأن العام المقبل، حيث تحسنت توقعات الإنتاج إلَّى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر من العام الماضي.

استمر الانتعاش فِيْ دعم ارتفاع حاد فِيْ الطلبات الجديدة فِيْ يونيو، حيث أبلغت 21٪ من شركات المسح عَنّْ نمو منذ الشهر السابق.

بالإضافة إلَّى تقارير عَنّْ زيادة الطلب المحلي، استفادت الشركات من الارتفاع القوي فِيْ الأعمال الجديدة من الخارج.

بعد الوصول إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ ستة أشهر فِيْ مايو، تباطأت وتيرة نمو المبيعات إلَّى أدنى مستوى لها منذ يناير، وأشار بعض أعضاء اللجنة إلَّى أن المنافسة القوية قد أثرت على طلب العملاء. بالإضافة إلَّى ذلك، أفادت بعض الشركات أن ارتفاع أسعار الفائدة استجابة للضغوط التضخمية العالمية أثرت على إنفاق الأسر والشركات.

وفِيْ الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف المدخلات فِيْ الاقتصاد غير النفطي بشكل أسرع خلال شهر يونيو، مع تسارع التضخم إلَّى أعلى معدل له فِيْ 11 عامًا.

كان الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع هُو ارتفاع أسعار الوقود، مما كان له آثار غير مباشرة على تكاليف النقل والمواد الخام.

ومع ذلك، مع مواجهة الشركات المنافسة الشديدة، تم تخفِيْض أسعار الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وبأكبر معدل منذ أواخر عام 2022. وعلى الرغم من بعض الجهُود لتمرير أعباء التكلفة المتزايدة للعملاء، إلا أن نسبة أعلى من الشركات قدمت خصومات على منتجاتها. عملاء.

فِيْ الوقت نفسه، أشارت أحدث بيانات الاستطلاع إلَّى زيادة ملحوظة فِيْ النشاط فِيْ نهاية الربع الثاني، مما دفع الشركات إلَّى توسيع مستويات التوظيف لديها. ومع ذلك، تشير بعض الأدلة إلَّى أن الشركات اضطرت إلَّى تقديم رواتب أعلى لجذب الموظفِيْن والاحتفاظ بهم، مع ارتفاع متوسط ​​الأجور بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات.

تحسنت آفاق النشاط المستقبلي للشهر الثاني على التوالي فِيْ يونيو، لتصل إلَّى أقوى معدل فِيْ ثمانية أشهر. على الرغم من بعض المخاوف من أن التضخم سيضر بالإنفاق، نظرت الشركات بشكل عام إلَّى التعافِيْ المستمر فِيْ الطلب بعد الوباء.