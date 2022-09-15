مؤشر يوسف الحسيني.. ماذا حدث للدولار فِيْ مصر يوم 15 سبتمبر 2022

قبل أيام خرج الصحفِيْ يوسف الحسيني عضو مجلس النواب المصري وحذر من مفاجأة وصدمة قد يتعرض لها الدولار فِيْ الخامس عشر من الشهر الجاري.

ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، وأثناء التعاملات اللحظية على الدولار فِيْ سوق الصرف المصري، فِيْ مصر بنسبة 0.21٪ ليصل إلَّى 19.41 جنيه للدولار، مقابل 19.37 جنيه فِيْ الإغلاق الأخير، وفقًا لمؤشر Google Finance. “.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك الأهلي المصري 19.34 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول وقائمة الأسعار الرسمية المنشورة على موقع أكبر بنك حكومي فِيْ مصر. .com.eg “.

وسجل سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.36 جنيه للشراء و 19.42 جنيه للبيع.

فِيْ 22 أغسطس / آب، قدم الصحفِيْ يوسف الحسيني نصيحة للمصريين بشأن الدولار، قائلاً “من عَنّْده دولار فليظهره للبنك .. أمسكه بنفسك قبل 15 سبتمبر”.

وبعد ذلك، علق الحسيني فِيْ تصريحات صحفِيْة نُشرت يوم الأربعاء 24 أغسطس / آب 2022، على موقع إخباري محلي، قائلاً “هذا البيان ليس ضاراً ولا يصح وضع الدولار فِيْ الداخل، مكانه هُو. فِيْ البنوك “.

وحول تحديد مَوعِد 15 سبتمبر للتخلص من الدولار، قال الحسيني “أعتقد أنه سيكون هناك العديد من التغييرات التي ستحدث فِيْ السياسة العالمية والتي ستؤدي إلَّى تهدئة الأمور كثيرًا، ودعونا نلاحظ. حاجة. قلنا إن الدولار مستقر لمدة 48 ساعة “.

وتابع الحسيني “كل من يملك دولارًا يغيره فِيْ البنك، وهذا يعتبر واجبًا اقتصاديًا تجاه الوطن”، مشيرًا إلَّى أنه لا يأبه بما يقال عَنّْه فِيْ مواقع التواصل الاجتماعي ولا يتابعه. .

وفِيْ السياق ذاته، دعا الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفِيْق، عبر حسابه الرسمي على موقع ميتا (فِيْسبوك سابقًا)، الحكومة المصرية إلَّى ضرورة تشغيل المصانع وضخ البضائع فِيْ الأسواق، ووضع الجنيه فِيْ قيمته. القيمة الحقيقية (فِيْ إشارة إلَّى التعويم الحر الجديد المتوقع)، معلقًا “ليس صحيحًا فقط الصحيح، والحلول الاصطناعية غير مجدية.”

كَمْا دعا توفِيْق المستثمرين فِيْ أسواق الذهب والأسْهُمْ إلَّى التباطؤ وانتظار استقرار أسعار الفائدة الأمريكية، باعتبارهم “العدو الأول لهم”، على حد وصفه، مشيرًا إلَّى استمرار انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية. المعادن الثمينة والأسْهُمْ خلال الجلسات الأخيرة.

تراجعت أمس أسهم التكنولوجيا عَنّْد إغلاق مؤشر ناسداك الأمريكي يوم الثلاثاء، وهُو أكبر انخفاض خلال العام بنسبة 5.16٪، بخسائر بلغت 33.3 مليار دولار، على أصحاب المليارات الأمريكيين، خلال 24 ساعة.

لم يكن مؤشر ناسداك الخاسر الوحيد بالأمس، حيث أغلق مؤشر داو جونز منخفضًا بنسبة 3.94٪، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.32٪، مدفوعًا بارتفاع أسعار المستهلك الأمريكي إلَّى 8.3٪ فِيْ أغسطس، على الرغم من أن التوقعات كانت من المتوقع أن تكون 8.1٪، وفقًا لذلك. لرويترز، حيث سجل التضخم الأمريكي عَنّْد أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، عَنّْد 9.1٪ فِيْ يونيو، وكان 8.5٪ فِيْ يوليو.

بدأ مؤشر ناسداك التداول هذا العام، فِيْ الثالث من يناير، عَنّْد 15832.8 نقطة، وانخفض اليوم إلَّى أقل من 12300 نقطة.

افتتح السوق الأمريكي تعاملاته يوم الأربعاء باستقرار نسبي، ثم عاد وصعد خلال اليوم دون أن تتجاوز مكاسبه 1٪.

منذ بداية العام، ارتفعت خسائر أغنى أغنياء العالم فِيْ قائمة بلومبرج للأثرياء لأغنى 500 شخص فِيْ العالم إلَّى أكثر من 1.2 تريليون دولار منذ بداية العام.