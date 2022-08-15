مؤلفة سلسلة “هاري بوتر” تتلقى تهديدًا بالقتل بعد تضامنها مع سلمان رشدي

تلقت الكاتبة البريطانية ج.ك. رولينج تهديدًا بالقتل من أحد المتابعين، الذي أشار إلَّى أنها ستواجه نفس مصير الكاتب البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي، الذي طعَنّْ فِيْ أجزاء مختلفة من جسده خلال ندوة فِيْ مدينة نيو. يورك.

ج.ك. رولينغ دعمت الكاتبة فِيْ تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر، كتبت فِيْها “أخبار مخيفة. أشعر بالغثيان الآن. أدعو الله أن يكون على ما يرام “، عَنّْدما تلقى تعليقًا من مستخدم يُدعى مير آصف أسيس، كتب فِيْه” لا تقلق، أنت التالي “.

كَمْا نشر نفس الحساب على تويتر رسائل تشيد بالرجل الذي هاجم وطعَنّْ رشدي على خشبة المسرح فِيْ شمال ولاية نيويورك، الشاب اللبناني الأمريكي هادي مطر.

شاركت رولينغ لقطات شاشة للتهديد وشكرت كل من أرسل لها رسائل دعم، مشيرة إلَّى تدخل الشرطة.

كَمْا دعت رولينج تويتر إلَّى اتخاذ الإجراء المناسب فِيْ هذا الشأن، لكنها فوجئت بردهم، مشيرة إلَّى أنه بعد ة المعلومات المتاحة، قرروا عدم وجود انتهاكات لقواعد تويتر فِيْ المحتوى الذي أبلغت عَنّْه.

ضربت رولينغ مرة أخرى على تويتر، مستشهدة بالإرشادات والقواعد التي يوفرها الموقع، مثل حظر العَنّْف أو التهديد بالعَنّْف ضد فرد أو مجموعة من الأشخاص، وكذلك حظر أي شخص يحاول تمجيد العَنّْف أو الإرهاب أو التطرف. من يحاول التهديد أو الترويج للإرهاب.

من جهتهم، نشر المسؤولون عَنّْ شركة الترفِيْه “وارنر براذرز ديسكفري” بياناً أدانوا فِيْه التهديدات الموجهة إلَّى الكاتبة قائلين “نقف إلَّى جانبها ومع كل المؤلفِيْن ورواة القصص والمبدعين الذين يعبرون بشجاعة عَنّْ إبداعاتهم وآرائهم. . يؤمن حزب المرأة والديمقراطية بحرية التعبير والخطاب السلمي ويدعم من يقدمون وجهات نظرهم فِيْ الساحة العامة “.

وتابعت “أفكارنا مع السير سلمان رشدي وعائلته فِيْ أعقاب أعمال العَنّْف الحمقاء فِيْ نيويورك. تدين الشركة بشدة أي شكل من أشكال التهديد أو العَنّْف أو الترهِيْب عَنّْدما تختلف الآراء والمعتقدات والأفكار”.

رولينج من بين عدد من الكتاب الذين أثاروا مخاوف بشأن صحة رشدي، بما فِيْ ذلك نيل جايمان وستيفن كينج وويليام دالريمبل، الذين وصفوا الهجوم بأنه “يوم رهِيْب للأدب وحرية التعبير والمؤلفِيْن فِيْ جميع أنحاء العالم.”