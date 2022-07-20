مؤلفة “غلبان” استلهمت الأغنية من جملة أصالة.. والفنانة تحمست لكلماتها

وأعربت الشاعرة والكاتبة منة عدلي القيعي عَنّْ سعادتها البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية “غلبان” التي قدمتها الفنانة السورية أصالة نصري قبل أيام، مؤكدة أنه لولا أصالة لما ظهرت الأغنية.

وتحدث القيعي، فِيْ تصريحات لـ “فوشيه”، عَنّْ مشاهد التحضير للأغنية، قائلا إنه استوحى من عبارة من أصالة، يقول فِيْها “ليس لقلة الأحباء”، موضحة أنها كانت تعمل على أغنية أخرى فتوقفت وبدأت فِيْ كتابة بداية أغنية “غلبان” وعرضتها على الملحن إيهاب عبد الواحد علي أصالة، قبلت مشروع الأغنية بعد حماسها وطلبت العمل. فِيْه لتنفِيْذه.

وأوضح أن الأغنية كتبت قبل عام لكن تنفِيْذها كان سريعا، حيث كانت أصالة تعمل على ألبومها الجديد، كاشفة عَنّْ موقف الفنانة من النجاح الذي حققته أغنيتها، مبروك النجاح.

وعلقت منة القيعي “أصالة إنسان تسبق التحية والمجاملة، لدرجة أنك لا تستطيع أن تسبقها، وترسل لنا كل الشكر والتهنئة بالتوفِيْق، ونتبادل معها نفس المشاعر، وقد فعلت. منشور لها على انستجرام وشكرنا جميعا “.

أكد مؤلف أغنية “غلبان” أنه لا توجد رسالة من وراء الأغنية بشكل عام، لأن الهدف هُو إسعاد الجمهُور، وفِيْ النهاية لا يطرح قضية أو مشكلة معينة نريد الرد عليها. اغنية ولكن الامر ليس اكثر من ان الجمهُور فِيْ حالة فرح ويمضي الوقت.

وتابع “نصنع فنا وهدفنا إسعاد الناس. نصنع أغنية لذيذة لفنان كبير فهدفنا إسعاد الجميع”، مشيرا إلَّى أنه لا يوجد فنان آخر فِيْ ذهنه يمكن أن يكون له الأغنية لأنه هِيْ الأنسب والأفضل لها، والأغنية من نتاج اللحظة، وكذلك أصالة السبب وراء وجود هذه الأغنية على المسرح حتى اكتملت بلمسة منها.

وأضاف القيعي أنه لن يغلق العمل مع أصالة فِيْ الفترة المقبلة، لأنه فِيْ كل مرة يفتح فِيْها بابًا للعمل مع فنان، لا توجد مشاريع أخرى بينهما، مضيفًا “واحد كل الوقت سيكون. الفاتح للسكك الحديدية. يعمل مع الفنانة التي عملت معه ويستمع لأغاني جديدة بين الحين والآخر “. وأشار إلَّى أنه “تأكد من وجود وظيفة أخرى مع أصالة هذا العام”.

وأشار إلَّى أنه يعتز بكل الأغاني التي كتبها طوال مسيرته فِيْ كتابة الأغاني، لكن أغنية المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة “فِيْ حتة تانيا” هِيْ الأقرب إلَّى قلبه، متطلعا للعمل مع النجم الإماراتي حسين الجسمي فِيْ المستقبل. والنجم المصري عمرو دياب.

يشار إلَّى أن أغنية “غلبان” عُرضت يوم عطلة عيد الأضحى، ومنذ إطلاقها حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهُور، حيث وصلت إلَّى مليون مشاهدة على موقع يوتيوب خلال ساعات قليلة من إطلاقها. . وحققت خلال 10 أيام 7 ملايين مشاهدة، والأغنية من كلمات منة القيعي. ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق.