مؤلف “أخي فوق الشجرة” لـ رامز جلال يرد على منتقدي اسم الفِيْلم

رد كاتب السيناريو المصري لؤي السيد على انتقادات بشأن اختياره لاسم فِيْلمه الجديد “أخي فوق الشجرة” بطولة الفنان رامز جلال، خاصة وأن بعض أعمال رامز مأخوذة من أفلام أخرى مثل “أحمد نوتردام” أو أمثلة على “الغش الزوجي” والكلمات الشائعة.

وقال لؤي السيد، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، إن اختيار اسم الفِيْلم كان محض صدفة، وأنه لم يأخذ فِيْ الاعتبار ما هُو اقتباس من اسم الفِيْلم من فِيْلم “أبي فوق الشجرة”. “استفزازات سبق أن قام ببطولتها الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ. وأشار إلَّى أن معظم أفلام رامز لم يتم الاستشهاد بها كَمْا يروى البعض.

وأضاف لؤي السيد أن فِيْلم “أخي على الشجرة” ليس الوحيد الذي ورد اسمه، ولكن هناك العديد من الأفلام العربية التي أخذت نفس المسار، وتابع “المشكلة معَنّْا محض مصادفة أنها” ليس له ترتيب “.

وأشار إلَّى أن الغرض من ملصق الفِيْلم هُو الغموض والتشويق، حيث يظهر فِيْ صورة شاب سمين جدًا يجلس على رأس شجرة، موضحًا أنه مع تفاعل الجمهُور معه وطرح الأسئلة عليه، فهذا يعد أمرًا رائعًا. النجاح. يتابع “الملصق معَنّْي بالتشويق حتى يتعطش الجمهُور الذي يحب رامز جلال لما يمكن أن يحدث، لذلك القِصَّة لا تنكشف فِيْ الملصق.

وأكد أن الفِيْلم يتطرق إلَّى موضوع لم تتناوله السينما المصرية من قبل وهُو علاقة الأخوة ببعضهم البعض، مضيفا أنه لا يستطيع تحديد مَوعِد طرح الفِيْلم سواء فِيْ موسم الصيف الحالي أو فِيْ آخر. لحظة. لأن مسألة وقت الإطلاق من مسؤولية شركة الإنتاج والتوزيع.

وعَنّْ عمله فِيْ أكثر من فِيْلم مع رامز جلال، بعد أن سبق لهما التعاون فِيْ أفلام “كانغر حبنا” و “سبع البرومبا” و “أحمد نوتردام”، أكد لؤي السيد أنه لا يكتب. . أفلام للفنان رامز جلال على وجه التحديد، حيث يعمل معه فِيْ فِيْلم هُو كل عام لديه فِيْلم مع نجم آخر، مما يشير إلَّى أن الأمر فِيْ هذا التعاون يرجع إلَّى وجود كيمياء بينه وبين رامز جلال.

وتابع “الحمد لله ربنا يوفقنا. نحن نعمل بشكل جيد مع بعضنا البعض لأننا نفهم بعضنا البعض ونفهم أدمغة بعضنا البعض فِيْ العمل، وهذا مادة كيميائية “، مشددًا على أنه لم ينجو من مكبات النفايات. من رامز جلال يقوم به فِيْ كواليس التصوير مع أبطال العمل ككل، حيث أكد أن رامز ذكي ومضحك، بالإضافة إلَّى أنه يحب النكات ويظهر فِيْ الكواليس كَمْا يراه الجمهُور فِيْ مقابلته فِيْ الشاشة.

وأوضح أن رامز جلال يصنع معه الكثير من النكات، ولا أحد يهرب منه، مستشهدا بالفِيْديوهات التي ينشرها رامز عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تكشف أنه خلف الكواليس قام بمقالب مع أصدقائه.

جدير بالذكر أن فِيْلم “أخي على الشجرة” ليس العمل الأول الذي يجمع الثلاثي رامز جلال وكاتب السيناريو لؤي السيد والمخرج محمود كريم الذي أنتج عام 2022 وغيرهم.