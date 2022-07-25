مؤلف أغنية نانسي عجرم “صح صح” يكشف مفاجأة بشأنها

أثارت أغنية “صح ساعة”، التي أصدرتها النجمة اللبنانية نانسي عجرم، قبل نحو أسبوعين، الكثير من التفاعل بين الجمهُور، وقادت الصيحة، وحتى الآن لا تزال فِيْ المنافسة، وأهمها Billboard for. أفضل 100 أغنية

وعبر الشاعر أحمد علاء الدين، مؤلف الأغنية، عَنّْ فخره بأن الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا.

وقال أحمد علاء الدين، متحدثا لـ “العرب اليوم”، إن الأغنية تم إعدادها منذ فترة، وكان من المقرر عرضها فِيْ ألبوم نانسي عجرم، الذي صدر فِيْ وقت سابق، لكن جيجي لامار، مدير أعمال نانسي، وعده بأن الأغنية ستعرض. يتم إصدارها منفردة، حيث كانت تحمل اسم “صحراء صباحي”، ولكن تم إطلاق أغنية تحمل نفس الاسم للفنان التونسي صابر الرباعي مؤخرًا، لذا تم تغيير الاسم لتجنب أوجه الشبه وإثارة اللبس.

وحول ردود الفعل أوضح أحمد علاء الدين أنه لا يتهم أحدا بسرقة الاسم، وإنما هُو توارد خواطر بحت، مبينا أنه حزين على اسم الأغنية، ولكن تم اختيار اسم آخر، مشيرا إلَّى أن جيجي لامارا. الذي وعد به. ووفى بوعده له، وسارت الأغنية على ما يرام دعاية وتنفِيْذ.

وأشار الشاعر الغنائي المصري إلَّى أن الظروف كانت سببًا لتأجيل الأغنية، مثل أحداث بيروت وانتشار كورونا، لكن لما نهض أخذ حقه، مبينًا أنه لم يتواصل مع نانسي عجرم حتى الآن. ولكن هذا التواصل فِيْ العمل كان من خلال جيجي لامارا التي دعمته وأعطته الفضل فِيْ نجاح تلك الأغنية، وتابع “لم أقابل نانسي عجرم بعد، لكن مع حفلها الأول فِيْ مصر سأكون الأول. للحضور “.

وتابع علاء الدين حديثه أنه تشرفت بالعمل مع نانسي عجرم على أي ألبوم غنائي قادم، والذي تحدثت عَنّْه جيجي لامارا، موضحًا أنه عَنّْدما تكون هناك أغنية تليق بصوت نانسي ولونها الغنائي، سيكون فِيْ الصورة. قدمها. لها، خاصة وأن علاقتها مع جيجي لامارا جيدة جدًا لدرجة أنها تعتبره الأب الروحي، وعلقت “ليس من السهل على جيجي لامارا أن تراهن على شاعر غنائي فِيْ بداية مشوارها الفني من خلال أغنية عالمية كهذه، حيث يشير ذلك إلَّى وجود مدير أعمال محترف واثق من نفسه “، مشيرًا إلَّى أن الفترة القادمة ستشهد بالتأكيد علاقات تعاون أخرى.

كَمْا ذكر الشاعر أحمد علاء الدين أن كواليس الأغنية مميزة، وغادر مصر مع طارق مدكور ثم إلَّى الخطمي فِيْ أمريكا، وازداد إيقاعه عَنّْدما التقت جيجي لامارا لتنفِيْذه منذ أن كان الشخص الذي هُو عليه. فهم الإدارة وكان مرحبًا بالجميع، حيث كانت المقابلة غنية جدًا.

وأشار إلَّى أنه حزين عَنّْدما تم حذف الأغنية من ألبوم نانسي عجرم، لكن جيجي لامارا فِيْ ذلك الوقت طمأنته كثيرًا قائلة “أغنيتك رائعة وتستحق نجاحًا كبيرًا وهِيْ خارج الألبوم”.

احتلت أغنية “صح ساعة” المرتبة الأولى فِيْ عدة دول عربية من خلال منصة بث الموسيقى “أنغامي”، مثل السعودية والإمارات والكويت ولبنان والأردن والجزائر وتونس والعراق وليبيا والبحرين، بالإضافة إلَّى وصولها إلَّى المركز الرابع. . مكان فِيْ إسبانيا، تأليف أحمد علاء الدين وألحان مودي سعيد.