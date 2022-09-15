مؤلف فِيْلم “إبراهِيْم الأبيض” يرد على اتهامات باسم سمرة بشأن حذف مشهده

علق مؤلف فِيْلم “إبراهِيْم الأبيض”، الفنان عباس أبو الحسن، على التصريحات الأخيرة للممثل باسم سمرة، والتي تحدث فِيْها عَنّْ إزالة بعض مشاهده من الفِيْلم وأنه شعر بها. مؤامرة. النظرية ضدها.

وشدد أبو الحسن على أنه من المستحيل على المخرج مروان حامد التآمر على فنان أو تعمد إزالة مشاهد أحد الممثلين فِيْ مسرحية، إلا إذا كانت تلك المشاهد لا تضيف إلَّى المسرحية ولا تكون مؤثرة.

كتب عباس أبو الحسن تدوينة على حسابه فِيْ الفِيْسبوك، ردا على سمرة، قال فِيْها لأنني قريب من باسم ولأنني كاتب أحد العملين المذكورين اللذين أتحدث عَنّْهما، يستطيع توضيح بعض النقاط، ينزعج عَنّْدما يقوم بحذف أهم مشاهده، السيد سين، الذي أطلق عليه النار فِيْ 4 أيام، معلقًا فِيْ الهُواء بالحبال، ضمن مشهدين يمثلان جميع أدواره.

وأضاف “نيابة عَنّْ عكس ما يبدو فهُو شخص حساس للغاية وعاطفِيْ، وعلى الرغم من علمي الكامل أن المشهد قد تم قطعه لأسباب فنية، وأن الضرر الأكبر قد لحق بالمخرج نفسه، منذ أن حذف المشهد قوض قوة رواية القصص الملحمية، لكنني أفهم أن الاندفاع والضغوط للحاق بمهرجان كان السينمائي لم يتمكن المنتج والمخرج من الاتصال باسم والجلوس معه والاهتمام بإيصال المعلومات بشكل صحيح فِيْ الوقت المناسب. كانت صدمة كبيرة له عَنّْدما اكتشف ذلك قبل ساعات قليلة من عرض الفِيْلم. نجم كبير آخر، فِيْ نفس الفِيْلم، أثار شكوكًا مماثلة حول دوره وتحدث عَنّْه كثيرًا، وهذه الشكوك أيضًا كانت فِيْ غير محلها “.

وتابع عباس أبو الحسن فِيْ رده “باسم بتركيبته النفسية الحساسة تجعله أحيانًا يعاني من التشكيك فِيْ نوايا الآخرين تجاهه، خاصة إذا لم تكن نواياهم واضحة فِيْ عينيه ومقرأة عليه. ولكن من منا ليس لديه بوق وعقد ليمفاوية ومناطق حساسة بسبب تجارب سابقة مؤلمة هل تجعل من الطبيعي أحيانًا افتراض سوء النية والشعور بالظلم “

وأوضح المؤلف “أعرف مروان بشكل شبه كامل مما يجعلني أؤكد أنه من المستحيل، بل هُو أناني ويحب عمله، حذف أو إضافة أو تعديل مشهد لشيء ما، حتى لو كانت السماء مظلمة، وذلك” كل ما تمت إزالته من المشاهد المصورة يعود لعيوب فنية، أو لأنه لن يؤثر على الفِيْلم، حيث يتطلب تقصير مدته لأسباب تتعلق بالإنتاج تتعلق باقتصاد دور السينما فِيْ ذلك الوقت “.

واختتم عباس أبو الحسن حديثه “لكني ألوم من يظن أنه رجل إعلامي كبير، وهُو يرتدي زيه كالمكبس الأصفر … لمن شم الدم وشعر بسكينه، ومن اختار. قال كلمة ومرض، وقررت إصلاح الجرح، متعمدًا جرها إلَّى المياه العميقة وإغراقها فِيْ كلامه، فماذا استفاد الجمهُور أو الناس أو غيرهم من هذا الحديث ألم يكن كافِيْاً أن يكون لديك حديث شخصي بشري غني باختيارك وقلبه الذي انفتح عليك هل فكرت فِيْ شعوره بالافتراء الملكي هذه المرة. لديه نظرية المؤامرة، وأن العالم قبيح ولا يستحق أن نواجهه إلا بمزيد من القبح والعَنّْف! … هذه هِيْ الوسيلة فِيْ رأيه “.

وكان باسم سمرة قد اتهم الممثل أحمد السقا بالتخلي عَنّْ دوره فِيْ فِيْلم “إبراهِيْم الأبيض”. وتعليقا على ذلك “لقد لعبوا دوري، تقريبا لأن وجودي كان سيجعلني قلقًا. لعبت دورًا أكثر من رائع، وسقطت من الطابق السابع وكنت فِيْ خطر كبير”.