مؤلف فِيْلم “الجزيرة” يرد على اتهامات باسم سمرة بحق أحمد السقا

رد المخرج والكاتب المصري محمد دياب على اتهام الممثل باسم سمرة لزميله أحمد السقا بأنه سبب غيابه عَنّْ الجزء الثاني من فِيْلم “الجزيرة” الذي عرض عام 2007 بعد تدخله فِيْ السيناريو. .

وقال دياب فِيْ رسالة كتبها على حسابه على فِيْسبوك “الموهُوب باسم سمرة صرح بأن النجم أحمد السقا هُو من يقف وراء وفاته فِيْ فِيْلم الجزيرة وسبب استبعاده من الجزء الثاني. الفِيْلم عرفه السيد شريف دون أن تفرض النجوم رأيها ولا تتدخل حتى فِيْ العمل “.

وأضاف الكاتب المصري “شخصية حسن الذي لعب دور سمرة كانت مستوحاة من شخصية حقيقية ماتت بالفعل، ولهذا اخترت أن أموت الشخصية … أتفق مع باسم، إنها عبقري فِيْ التمثيل وتستحق المزيد. من النجومية والنجاح الذي وجد نفسه فِيْه “.

باسم سمرة اقسم بأحمد السقا

وكانت سمرة قد صرحت خلال لقائها الإعلامي عمرو الليثي فِيْ ​​برنامجه “واحد من الناس” قائلة “انتهى عدد كبير من أفلامي بوفاتي، وحقق فِيْلم الجزيرة نجاحًا كبيرًا. ومشهد قتلي أثناء القيادة كان نهاية عدم مشاركتي فِيْ الجزء الثاني من فِيْلم الجزيرة. ولو كنت هناك لكنت قلق عليهم وسيبقون فِيْ المنزل وسأكون أذكى من أحمد السقا “.

وأضاف “فِيْ البداية لم يكن أحد يعلم أن هناك جزء ثان من فِيْلم الجزيرة، لكن كان لي تجربة فِيْ فِيْلم آخر مع أحمد السقا وهُو فِيْلم إبراهِيْم الأبيض السقا، وعَنّْدما سألت قال له “أنا المخرج”، فسألت مروان حامد المخرج فقال لي أن الرسومات لم تخرج بالشكل المطلوب لأنه كان مشهدًا صعبًا ومعقدًا وسط الاختناق، فقفزت من الشقة السابعة.

قِصَّة فِيْلم “الجزيرة”

يشار إلَّى أن فِيْلم “الجزيرة” هُو سيرة مصرية من إخراج شريف عرفة، وتأليف محمد دياب وبطولة أحمد السقا، وهند صبري، وخالد الصاوي، ومحمود ياسين.

أحداث الفِيْلم حقيقية، مستوحاة من قِصَّة عزت حنفِيْ، تاجر مخدرات وأسلحة أسيوطي تحالف مع الحكومة للقضاء على الإرهابيين فِيْ مصر، لكن الوضع يتطور ويخرج الأمر عَنّْ السيطرة والحكومة والحكومة. تنقلب الشرطة عليه.