مؤلف مسلسل أحمد السقا الجديد لا يشبه بـ”طلوع الروح”

كشف المؤلف المصري محمد هشام عبية، عَنّْ تفاصيل كتابة مسلسل جديد للفنان أحمد السقا، بعَنّْوان “وزن الريشة”، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد.

وقال عبية فِيْ تصريحات حصرية لـ “العرب اليوم” إن مسلسل “وزن الريشة” لا يشبه مسلسل “بالو الروح” الذي كتبه وعرضه فِيْ رمضان الماضي، وأن المسرحية لم يتعاقد عليها أحد إلا الفنان احمد السقا فقط.

وأشار إلَّى أنه انتهى من كتابة ثلاث حلقات فقط من مسلسل “وزن الريشة” وهُو عمل مكون من 8 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة شاهد.

وكان آخر أعمال السقا الدرامية مسلسل “الاختيار 3” بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وإخراج بيتر ميمي.

من ناحية أخرى، طرح فِيْلم أحمد السقا “العَنّْكبوت” مؤخرًا فِيْ دور العرض وحقق نجاحًا كبيرًا فِيْ شباك التذاكر، بطولة منى زكي، ريم مصطفى، محمد ممدوح، أحمد فؤاد سليم، يسرا اللوزي، ومحمد لطفِيْ، تأليف. محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

ينتظر الفنان أحمد السقا عرض فِيْلمه الجديد “السراب” الذي يتناول العديد من الأحداث الواقعية وهُو ملحمة تاريخية، ومن المقرر عرضه فِيْ أكتوبر المقبل.

فِيْلم “السوارم” يضم العديد من النجوم من الوطن العربي منهم أحمد السقا، قصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، هند صبري، أحمد حاتم، كريم فهمي، شريف منير، منى زكي، محمود عبد- مغني ودياب وعسير ياسين ومحمد ممدوح وإسلام جمال والفِيْلم من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي فِيْلمز.

ويتناول فِيْلم “السرب” العديد من الأحداث الحقيقية والطريقة التي تصدت بها قوات الأمن المصرية للجماعات الإرهابية ومنها مجزرة 21 مصريًا فِيْ ليبيا ورد فعل الجيش المصري على تلك المجموعة الإرهابية.

يشار إلَّى أن آخر أعمال المؤلف محمد هشام عبية كان مسلسل “بلو الروح” الذي عرض فِيْ السباق الرمضاني الأخير، وبطولة منة شلبي وإلهام شاهِيْن وأحمد السعدني وهاجر سراج. عدة فنانين اخرين بقيادة كاملة ابو ذكرى وحقق المسلسل نجاحا. كانت تدور حول الجماعات الإرهابية.