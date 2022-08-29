مؤلف موسيقي روسي عالمي من 14 حرف، هناك الكثير من الألعاب والألغاز التي يستفسر عنها محبي الألغاز وكذلك محبي القراءة والثقافة، حيث يوجد عدد من الألعاب والبرامج التي يتم تنزيلها عبر الهواتف وأجهزة الحاسوب تدور حول أسئلة ثقافية يمكن من خلالها تمييز العقل لخيارات متاحة وفرض العديد من التساؤلات التي يمكن من خلالها إجراء الحلول عليها.

14 حرفا مؤلف موسيقى روسي عالمي

تهدف الأسئلة الثقافية سواء كانت في الجانب التاريخي أو الثقافي أو العلمي إلى آثاره الحماس وحب القراءة والاطلاع من قبل الناس وإضافة إلى ذلك التحدي والمرح والتسلية واللعبة التي ورد فيها سؤال مؤلف موسيقى روسي عالمي هي لعبة الأسرة ، وهذه اللعبة عند الألعاب التي تتميز بطرح الغاز واسأله ثقافية وعلمية وتوضح الخيارات المتاحة أمام اللاعب.

مؤلف موسيقي روسي عالمي

الذي ألف موسيقى روسي عالمي من 14 حرفا هو الملحن المعروف الموسيقي نيكولاي ريميكس كور سكوف وهو من أبرز وأشهر الملحنين في العالم وكان من أبرز وأشهر مؤلفاتهم موسيقى شهرزاد في كتاب ألف ليلة وليلة حيث هذا المؤلف ولد في الثامن عشر من شهر مارس عام 1840 في نوفغورود، ويرجع أصله إلى عائلة بحرية مرموطه وتوفى عام 1908 بنوبة قلبي مفاجئة.

لعبة الكلمات المتقطعة

هي من أشهر الألعاب الفكرية والذهنية والتي تتألف من مربعات سوداء وبيضاء تتشكل عبر جدول يتكون من أعمدة وصفوف تهدف هذه اللعبة إلى تعبئة المربعات البيضاء يتم تنزيلها عبر هواتف الأندرويد أو الآسفين وتتكون من كلمات وعبارات يتم طرحها في المربعات على شكل اسأله من أجل أن تتوصل إلى الإجابة وتستخدم مربعات السوداء لكي يتم فصل الكلمات أو العبارات ويتميز كل صف أو عمود برقم معين يكتب أمام الرقم الإجابة المناسبة الخاصة بالحل.

تتميز الألغاز بأنها مثيرة للعقل والذهن وتعمل على استجواب العقل والتفكير في معطيات اللغز أو السؤال وينتمي إليها العديد من الأصناف، حيث أن لعبة الكلمات المتقطعة هي لعبة تعتمد على ذكاء اللاعب التي يعتمد على نفسه في حل وإجابة السؤال او اللغز التي يطرح امامه ويوجد بها عدة اصناف.