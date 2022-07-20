مؤمن زكريا يحضر مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

أعلنت شركة تذكرتي، حضور مؤمن زكريا المستشار الرياضي للشركة، في المباراة النهائية لكأس مصر بين فريقي الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لخوض أهم مباراة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

وتقام مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 900 مساءً باستاد القاهرة الدولي.

القنوات التي تبث مباراة الأهلي والزمالك

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك على شبكة أون تايم سبورتس.

وكتب الموقع الرسمي لتازكرتي على تويتر “انتظروا مؤمن زكريا غدا في نهائي كأس مصر 2022/2022 في مباراة الأهلي والزمالك”.

حكم مباراة الاهلي والزمالك

ويدير مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الحكم البولندي شيمون مارسينياك.

وكان الحكم البولندي بول سوكولنيكي وتوماس ليسفيتشيك ولوكاس كوزما هم الحكام الرابعون.

تقنية الفيديو في مباراة الأهلي والزمالك سيوجهها الحكم توماس موسيت ومساعده وسيباستيان جارزيباك.

الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر، النسخة الأخيرة، بعد فوزه على بتروجيت في نصف النهائي، بهدفين دون رد.

هدفي الأهلي سجلهما اللاعب التونسي علي معلول في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي كأس مصر بعد فوزه على أسوان في نصف النهائي بهدفين لواحد.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.

انتظر مؤمن زكريا غدا في نهائي كأس مصر 2022/2022 في مباراة الأهلي والزمالك! # الحصول على سحق #mo_with_team_myticket #تذكرتي # نساء_زكريا #الفريق pic.twitter.com/HHJGn0YIsM

– Tazkarti (Tazkarti) 20 يوليو 2022