مؤيد النفِيْعي يُغضب سعوديين بمشهد القبلة فِيْ مسلسل “مو” على نتفلكس

أثارت قبلة الفنان السعودي، مؤيد النفِيْعي، فِيْ مسلسل “مو”، الذي عرض على شبكة نتفليكس، جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

استنكر العديد من المغردين على تويتر المشهد الذي قدمه مؤيد النفعي، والذي ظهر خلاله فِيْ شخصية العريس فِيْ مشهد خلال حفل زفاف، وقبل العروس على طريقة الأفلام الأجنبية.

تفاعل كثير من السعوديين مع المشهد، معربين عَنّْ رفضهم للمشهد، واصفِيْن إياه بـ “المبتذلة”، ويمكن فعل ذلك بدونه، لأنه لا يخدم سياق المسلسل كثيرًا.

فِيْما سخر آخرون من أداء الفنان السعودي، خاصة أنه سبق له أن قدم شخصيات أرسل فِيْها رسائل حول “قيم الرجولة والأخلاق”.

وجاء فِيْ التعليقات “ما حدث لـ Netflix كان يتحدث عَنّْ الرجولة وليس التناقض الطبيعي”.

وفِيْ تعليق آخر من ليس مؤيد النفِيْعي أتمنى أن يعاقب.

وعلق أحد المتابعين قائلاً “المشكلة أن المشهد مقرف، لا يوجد تمثيل أو سيناريو، والمسلسل بأكَمْله سيء”.

قال أحد المتابعين “أصعب شيء تجريدك من هُويتك أو صورتك. لن تنجح، وحتى لو كان نجاحك ناجحًا فسيكون على هذا الأساس!” هل لدينا إرث كبير وقوي وقِصَّة قوية لا حول لها ولا قوة لأخذها من بدنها الضخم كنت فِيْ هذا المشهد، أيها المتابع “.

وقال آخر “هُو ومعلمه ينظران إلَّى المسألة على أنها قفزة تنموية فِيْ التسلسل والاتجاه، لكنها فِيْ الحَقيْقَة سواد للوجه وتخلي عَنّْ المبادئ والمعتقدات”.

مسلسل “مو” كوميدي جديد حول لاجئ فلسطيني فِيْ الولايات المتحدة يحاول الحصول على الجنسية، والمسلسل يدور حول محاولته التكَيْفَ مع المجتمع على الرغم من اختلاف الثقافات.

يتناول المسلسل القِصَّة فِيْ إطار كوميدي وساخر، ليكتشف كَيْفَ يرى المواطن الأمريكي الشعب الفلسطيني وقضيته من خلال المواقف اليومية.

كَمْا يوضح المشكلات الهِيْكلية داخل المجتمع الأمريكي من حيث نظام التأمين الصحي وقوانين اللجوء التي تحرم طالب اللجوء من العمل القانوني حتى يتم اتخاذ قرار بشأن طلبه.

المسلسل من تأليف الممثل محمد عمار بالاشتراك مع الممثل المصري الأمريكي رامي يوسف الممثل الذي فاز مسلسله الكوميدي “رامي” على منصة “هُولو” بجائزة أفضل ممثل فِيْ جوائز غولدن غلوب الدولية العام الماضي. .

ويشارك فِيْ البطولة بدور ثانوي الممثلة الأردنية من أصل فلسطيني فرح بسيسو والممثل الأمريكي من أصل مصري عمر علبة والسعودي مؤيد النافع وغيرهم.

يشار إلَّى أن الفنان السعودي، مؤيد النفعي، بدأ مشواره الفني على قناة “Television 11” على موقع “YouTube”، حيث لعب أدوارًا فِيْ عدد من الأعمال من خلالها كان أشهرها “بكر كارميلا”. . ، الذي قام به كَمْونولوج، و “Khambla Caldera School of Science”.