ماء ميسيلار مميزات مياه micellar لتنظيف الوجه

ماء ميسيلار أصبح من الممكن إزالة المكياج وتنظيف البشرة في نفس الوقت بماء ميسيلار، وتتميز هذه الأخيرة بفوائدها العديدة على البشرة، في هذا المقال سوف نكتشف مزاياها.

لماذا تختار مياه ميسيلار

هناك الكثير من مزيلات المكياج الحليب والزيت والقشدة. من بين كل هذه الخيارات، تتميز مياه ميسيلار بمزيجها الخاص من الماء وجزيئات الزيت الدقيقة جدًا، والتي تسمى أيضًا المذيلات. هم الذين يزيلون المكياج ويزيلون جميع الشوائب من الجلد، بما في ذلك الزهم.

مياه ميسيلار فوائد ماء ميسيلار

ماء ميسيلار أو مزيل مكياج الكل في واحد، لذلك فهي التركيبة المثالية للنساء النشيطات اللواتي يرغبن في إزالة مكياج العين والجلد والشفاه باستخدام قطعة قطن.

يزيل ماء ميسيلار المكياج، ولكنه ينظف أيضًا، لذلك هناك خطوتان أساسيتان للعناية بالبشرة عليك اتباعهما.

أخيرًا، خالٍ من العطور والصابون والمكونات الأخرى التي يمكن أن تكون قاسية على البشرة، خاصةً إذا كانت حساسة بالفعل. بفضل تركيبته التي تحترم جميع أنواع البشرة.

مياه ميسيلار كيف تختار مياه ميسيلار الخاصة بك

مثل جميع المنتجات الأخرى، يجب اختيار ماء ميسيلار وفقًا لنوع بشرتك.

على الرغم من أنها مناسبة بشكل خاص للبشرة الحساسة، إلا أنها توجد في العديد من التركيبات التي تتكيف مع خصائص جميع أنواع البشرة.

بعض مياه ميسيلار مخصصة للبشرة الدهنية، والبعض الآخر مخصص للبشرة المتهيجة. يمكن لعشاق المنتجات العضوية التبديل إلى إصدار صديق للبيئة بنسبة 100٪.

لاحظ أن ماء ميسيلار ليس مثاليًا لإزالة المكياج المقاوم للماء. إذا كنت من محبي هذا النوع من المكياج، فاختر الزيت بدلاً منه، والذي سيكون أكثر فاعلية وسيتجنب ملامسة العينين وبالتالي يسبب تهيجًا غير ضروري.

كيفية استخدام مياه ميسيلار

بفضل تركيبته اللطيفة، يمكن استخدام ماء ميسيلار يوميًا، صباحًا ومساءً.

اسكبيها على قطعة قطن ثم امسحيها برفق على بشرتك. يُنصح بتكرار العملية بقطعة قطن جديدة لإزالة جميع الشوائب وبقايا المكياج.

لا تحتاج مياه ميسيلار عمومًا إلى الغسل، لكنها أحيانًا تترك ملمسًا لزجًا قليلًا على الجلد، ومن أجل معالجة ذلك وإنهاء مرحلة إزالة المكياج جيدًا، يمكنك استخدام رذاذ الماء الحراري.