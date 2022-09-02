ماثمن ١٢ ورقة من اوراق الزينة و٤ العاب و٣ بالونات ، يعد ذلك السؤال من الاسئلة التي تتعلق بالرياضيات والتي تعد من العلوم ذات الأهمية منذ العديد من الأعوام الماضية وحتى وقتنا الحالي ، فهنالك العديد من المسائل الحسابية التي تعتمد على التحليل للتوصل الى الاجابة الصحيحة من خلال استخدام الأساليب الرياضية ، عبر عمليات حسابية من الضرب والقسمة، والجمع والطرح، تابعوا معنا .

ما هي القضايا الرياضية

إنها مسائل يمكن حلها بالطرق الرياضية، من خلال تحليلها، للوصول إلى الحل المناسب لها. تعد المسائل المجردة من أهم القضايا التي تظهر في جميع فروع الرياضيات، ومن بين العمليات الحسابية التي يتم إجراؤها على هذه القضايا ما يلي

الضرب.

قطاع.

جمع.

الإقتراح أو العرض.

8 ورقات و 4 ألعاب و 3 بالونات

سعر ورقة الزخرفة ريالان، وسعر اللعبة سبعة ريالات، وسعر البالون الواحد خمسة ريالات، كما هو موضح في المشكلة في كتاب الرياضيات الكامل، وبالتالي سعر 12 ورقة زخرفية، 4 ألعاب و 3 بالونات هي

كيفية حل مشكلة ما هو سعر 12 ورقة و 4 ألعاب و 3 بالونات

في المشكلة التالية والتي يتم فيها طلب سعر 12 ورقة زخرفية و 4 ألعاب و 3 بالونات، فإذا كان سعر الورق الزخرفي ريالين، يكون سعر اللعبة 7 ريال، وسعر البالون. 5 ريالات نقوم بتحليل الموضوع وبياناته وما المطلوب منه كالتالي

بيانات مطلوب الورق الزخرفي سعره 2 ريال ثمن 12 ورقة من ورق التواليت سعر اللعبة 7 ريال سعر 4 ألعاب سعر البالون 5 ريال ثمن 3 بالونات

الحل نحسب سعر كل فئة على حدة ثم نضيف سعر كل فئة على النحو التالي سعر 12 ورقة زخرفية = 12 × 2 = 24 ريال. سعر 4 العاب = 4 × 7 = 28 ريال. سعر 3 بالونات = 3 × 5 = 15 ريال. سعر جميع المشتريات = 24 + 28 + 15 = 67 ريال.



ماثمن ١٢ ورقة من اوراق الزينة و٤ العاب و٣ بالونات ، تعتبر المسائل الحسابية والتي يتم حلها عبر الطرق الرياضية للوصول الى الحلول الدقيقة والصحيحة ، كما تعرفنا على كيفية حل مشكلة ما هو سعر 12 ورقة و 4 ألعاب و 3 بالونات .