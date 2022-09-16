ماثيوس بيريرا “يفاجئ” الهلال.. ماذا قال بعد الفوز على الوحدة

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الهلال من تحقيق نصر مريح على حساب منافسه الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، فِيْ مباراة جمعتهم مساء الجمعة على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالعاصمة. الرياض ضمن الجولة الرابعة من مسابقات دوري روشان.

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بدأ الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، موسم 2023 بـ 4 انتصارات فِيْ منافسات دوري روشان السعودي، بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري.

ماثيوز بيريرا يفاجئ الهلال .. ماذا قال بعد الفوز على الوحدة

وأشار النجم البرازيلي، ماثيوز بيريرا، إلَّى أن مباراة الوحدة كانت “صعبة” على الهلال، خاصة فِيْ الشوط الأول، حيث كان المنافس، على حد قوله، منظمًا للغاية.

وأوضح النجم ماثيوز بيريرا أنه بين الشوطين أوصى المدرب الأرجنتيني رامون دياز بمعدل أعلى فِيْ الشوط الثاني أمام الوحدة وهُو ما تحقق، وأضاف أن المهم فِيْ مثل هذه المباريات الصعبة هُو تحقيق النقاط الثلاث.

فاجأت تصريحات البرازيلي ماثيوز بيريرا بعض جماهِيْر الهلال، الذين اعتقدوا أنه سيكون غاضبًا من الجلوس، منذ بداية موسم 2023، على دكة البدلاء.

* مشاهدة ترتيب الهلال والوحدة فِيْ دوري روشان السعودي.