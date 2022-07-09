ماثيوس بيريرا .. 3 أسباب وراء رحيل راقص السامبا عَنّْ الهلال قريبا

رغم معارضة فهد بن نافل رئيس نادي الهلال للتخلي عَنّْ لاعبه البرازيلي ماثيوز بيريرا لاعب الفريق الأول، فإن كل شيء يشير إلَّى رحيل متوقع للنجم البرازيلي وانتقاله لنادي آخر ورحيل المتصدر. فِيْ فترة الانتقالات الصيفِيْة.

وكان يكتب فِيْ الساعات الماضية أن أزمة كبيرة نشأت بين اللاعب البرازيلي وفهد بن نافل، بعد أن تلقى الأول عرضًا لمغادرة الدوري البرازيلي واللعب فِيْ المستقبل فِيْ بوتافوجو، وهُو ما قام به رئيس نادي الهلال. رفضت حتى الآن. ويريد الاحتفاظ باللاعب لأسباب مالية وتسويقية.

لماذا يضطر الهلال لبيع أو التخلي عَنّْ ماثيوز بيريرا فِيْ ميركاتو دي فِيْرانو .. سؤال تجيب عليه شركة “سعودي سبورت” فِيْ السطور التالية.

ماثيوز بيريرا .. 3 أسباب وراء رحيل راقِصَّة السامبا من الهلال قريباً

1 .. رامون دياز السر الخفِيْ

ويعتبر رامون دياز، مدرب فريق الهلال، أحد أهم أسباب رحيل اللاعب البرازيلي المنتظر بيريرا من قلعة المتصدر، بالنظر إلَّى توصية دياز السابقة بالتخلي عَنّْ اللاعب وتضمين بديل له فِيْ المركز. من لاعب الوسط المهاجم، وأظهر دياز عدم اقتناعه بقدرة بيريرا على تنفِيْذ تعليماته.

2 … رغبة اللاعب ودوري السامبا

تمثل رغبة بيريرا حافزًا كبيرًا لتفضيل رحيل اللاعب عَنّْ صفوف الهلال، نظرًا لطلب بيريرا الرسمي من قبل فهد بن نافل بترك صفوف المتصدر إلَّى البرازيلي بوتافوجو فِيْ السوق الصيفِيْ، رغم صعوبة تقديم النادي البرازيلي. قيمة العملية 20 مليون يورو.

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3. المستوى المتقلب والتداول البديل

يعد تراجع مستوى ماثيوز بيريرا فِيْ العديد من مباريات الهلال الموسم الماضي سببًا ثالثًا دفع فهد بن نافل رئيس نادي الهلال للنظر فِيْ رحيل النجم البرازيلي، خاصة بسبب الإعارة والبحث. عَنّْ بديل آخر يطلبه رامون دياز لميركاتو الصيف المقبل لدعم صفوف القائد.