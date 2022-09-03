ماجدة الرومي أفتقد أصدقائي الراحلين.. وإحسان المنذر كرمته أعماله

أعربت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عَنّْ حزنها على رحيل الموسيقار إحسان المنذر الذي ساهم كثيرًا فِيْ المشهد الفني، مشيرة إلَّى أن الأخير تم تكريمه فِيْ الحياة من خلال الأعمال التي أغنت الأرشيف الفني.

وأضاف الرومي “أفتقد أصدقائي الذين تعاونت معهم وتركت هذه الحياة، وخاصة جمال سلامة وإحسان المنذر وإلياس الرحباني وغيرهم”.

من جهته، أشار الشاعر طوني أبي كرم إلَّى كواليس أغنية “كل لحظة وأنت خير”، وتحدث أيضا عَنّْ لقائه الأخير بإحسان المنذر، مشيرا إلَّى أنهما اتفقا على أن يغني الفنان راغب علامة. اغنية … لكن الفقيد لم يكَمْل الوضع الموسيقي بسبب تدهُور حالته الصحية، فظل الاغنية مع ابي كرم.

وأضاف الشاعر أنه خلال مراسم الدفن تحدث راغب علامة عَنّْ الأغنية وكان متأثرا للغاية حيث طلب منه الأخير أداء الأغنية بناء على طلب إحسان المنذر.

فِيْ غضون ذلك، أقيم قداس على شرف الموسيقار الراحل إحسان المنذر، تكريما لذكراه، بحضور عائلته وأصدقائه ومعجبيه ومنهم الفنان راغب علامة والفنانة ماجدة الرومي والفنانة ميشلين كاليفا. ودرا حراش صغبزاريان والشاعر طوني أبي كرم والتاجر ناصر الأسعد والتاجر بودي نعوم والفنان وسام الأمير والوزير الأسبق ملحم الرياشي.

وبعد القداس حرص الفنان راغب علامة على إطلاق أغنية “كل لحظة وأنت طيب” تكريما لصديقه الراحل.