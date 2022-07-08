ماجدة خيرالله لا مقارنة بين هند صبري وزينة.. وثنائية الأولى مع أحمد عز ناجحة

أعربت الناقدة المصرية ماجدة خير الله عَنّْ استيائها من سطحية بعض التعليقات حول بطلة فِيْلم “كيرة والجن” الذي تؤديه الفنانة التونسية هند صبري كَمْسيحية، فِيْ حب شاب مسلم، يؤديه الفنان المصري أحمد عز. . .

واعتبر خيرالله أن من يعارض ذلك لا يعلم بالثقافة القديمة التي سمحت بهذا الوضع بشكل طبيعي، لذا فإن الزواج بهذه الطريقة غير ممنوع حتى الآن.

وأوضحت ماجدة خير الله، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أنها تعتبر هذا الاعتراض مؤشرًا على حالة من السطحية وقلة الفهم، وتشير إلَّى صفة فكرية لا تفهم أن مصر بها يهُود، وأنهم كانوا جزءًا من نسيج المجتمع المصري، مضيفًا أنه حتى لو لم يكن كذلك، فإن البعض يعرفه، حيث لعبت أحداث الفِيْلم هذا الدور، وعرفه الجمهُور.

وأعرب الناقد عَنّْ استغرابه من أن البعض تحدث خلال التعليقات على ثنائي هند صبري وأحمد عز، حيث كان الأخير دائمًا يقع فِيْ حبها خلال الأفلام التي شاركا فِيْها معًا، مضيفًا أن ثنائيهما ناجح للغاية، رغم أنه هُو كذلك. قليل ولا يمثل ظاهرة، لأن عملهم المشترك على مدى 20 سنة لا يتجاوز 5 أفلام.

وأوضحت ماجدة خيرالله أن بعض الجمهُور شمل اسم الفنانة المصرية زينة فِيْ الحوار وليس هند صبري، مشيرة إلَّى أن ذلك جاء نتيجة متابعة. قالت وأحمد عز يحب هند صبري لماذا لم أعد أحب زينة أو عائلتها “، بعدما كتب بطريقة أدت إلَّى نوع من المزاح مع متابعيه” لست أفضل من يحب زينة “.

وأوضحت أن إحدى المتابعين قالت “بصرف النظر عَنّْ الأديان، أشعر بالملل أن أحمد عز يحب هند صبري بشكل عام” مما جعلها تشير إلَّى عدم وجود مقارنة بين هند صبري وزينة، على مستوى تمثيلي، فِيْ بالإضافة إلَّى أن الحب ليس له واجب أو عَنّْصرية لأنه أمر خطير يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

وعلقت ماجدة خير الله “هذا رد على الناس، ولا يوجد مقارنة بين هند صبري وزينة”. الحق فِيْ التدخل فِيْ ما تكتبه، أو التصيد لمشكلة أو استفزاز جدل، لأن أصل الموضوع يدور حول ثقافة الناس الذين لم يتخيلوا أن هناك يهُودي مصري أو مصري مسيحي، وذلك كان هناك يهُودي فِيْ المقاومة.

ماجدة خيرالله كتبت تدوينة قالت فِيْه “يا إلهِيْ، لا أقصد أن أستخف برأي أحد، لكن عَنّْدما يعارض أحد الفِيْلم، كَيْفَ تقع بطلة مسيحية فِيْ حب شاب مسلم حالة سطحية ونقص فِيْ الفهم وتدل على صفة الفكر غير المفهُومة. كان هناك يهُود فِيْ مصر وكانوا جزء من نسيج المجتمع المصري، وإذا لم يكن يعرفك فهُو يعرف من أحداث الفِيْلم. . “

استطاع فِيْلم “كيرة والجن” أن يخطو خطوة كبيرة فِيْ سباق الإيرادات، حيث تجاوز إجمالي المبلغ الذي حققه الفِيْلم خلال 10 أيام فِيْ دور العرض قبل بدء موسم عيد الأضحى حاجز 23.5 مليون جنيه. بحسب تقرير صادر عَنّْ شركة “دولار فِيْلم” للتوزيع.