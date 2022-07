ماجدة خير الله تعلق على تكريم كاملة أبو ذكرى رغم ندرة أعمالها سينمائيا

قالت الناقدة الفنية المصرية ماجدة خيرالله، إن اختيار اتجاه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لتكريم المخرجة المصرية كاملة أبو ذكرى، أمر صحيح، مشيرة إلَّى أن طبيعة المهرجانات فِيْ العالم هِيْ اختيار من يقدمون تاريخا فنيا مميزا. يضيف إلَّى صناعة السينما والفن بشكل عام.

وعَنّْ اختيار المخرجة كاملة أبو ذكرى فى مهرجان القاهرة لتسلم جائزة فاتن حمامة فى فعاليات الدورة الـ 44 المقرر ان تبدأ منتصف نوفمبر المقبل رغم ندرة عملها فى المجال السينمائى علقت ماجدة خير الله أن هذا الأمر ليس بيد الخالق.

وأوضحت ماجدة خيرالله، فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم”، أن كَمْيلة أبو ذكرى شغلت العديد من الوظائف الفنية فِيْ مجال الدراما التليفزيونية فِيْ السنوات الأخيرة، والتي من خلالها حققت نجاحًا كبيرًا، لكن هذا لا يمنعها من بدايتها عبر التصوير السينمائي. يعمل.

وعلقت ماجدة خيرالله على أن هناك العديد من المبدعين الذين لديهم عدد كبير من الأعمال السينمائية، لكنهم لا يعملون حاليًا فِيْ السينما، مما تسبب فِيْ غياب أهم المخرجين، ومنهم ساندرا نشأت وهالة خليل، إلَّى جانب المخرجين ومنهم يسري. وأضاف نصرالله وخيري بشارة “السينما المصرية تعاني من أزمة شاملة بدأت فِيْ السينما، وعَنّْدما تأثرت السينما بالعديد من المخرجين الذين لا أهمية لأعمالهم، تذبذبت السينما كثيرًا، وبالتالي فإن المبدعين يفعلون ذلك. ليس لديهم إنتاج رائع “.

وتابعت ماجدة خير الله أن ندرة الأعمال الكاملة لأبو ذكرى لا تعَنّْي أنها سينمائية، وعلقت على دورها الكبير وأنها داعمة لسينما المرأة. وتابع “الآن الجميع يهتم بصانعات الأفلام. إحساس به وحبه، المهم أن العمل الفني يستحق اسمه”.

بدأت رحلة أبو ذكرى الكاملة فى السينما عام 2004 بفِيْلم “نصب عام واحد” بطولة خالد سليم وأحمد عز، ثم فى عام 2006 قدم فِيْلم “الملك والكتابة” للفنانة هند صبرى ومحمود حميدة وفِيْلم “أون”. الحب والعاطفة “للفنانات أحمد السقا ومنى زكي ومنة شلبي، ثم فِيْلم” One Zero “وأخيراً فِيْلم” Youm for Women “بطولة إلهام شاهِيْن.

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح المخرجة كاملة أبو ذكرى، جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته الـ 44، التي ستقام فِيْ الفترة من 13 إلَّى 22 نوفمبر، تقديرا لما قدمته طوال فترة عملها الفني. المهنة التي بدأت فِيْ التسعينيات من القرن الماضي.

وتعليقا على قرار التكريم علق الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة على قرار التكريم قائلا إن كاملا أبو ذكرى مخرجة موهُوبة لها بصمة مميزة على كل عمل أخرجته وأشرفت على صنعه لذا يجب أن تكون. تم تكريمه بمهرجان يقدر الفن ويدعم مبدعيه ليس فقط فِيْ مصر ولكن فِيْ جميع أنحاء العالم.

وكشف المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، أن الدورة المقبلة ستشهد احتفالا بأهم الأعمال السينمائية لكامل أبو ذكرى، مشيرا إلَّى أنه يجري العمل حاليا على الاستعدادات للتكريم، ومن المقرر الكشف عَنّْها خلال اليوم المقبل. أسابيع قليلة.