ماجدة خير الله “عفاريت السيالة” قدم عبلة كامل وأحمد الفِيْشاوي بشكل “غث”

أعربت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عَنّْ استيائها من مسلسل “عفارة السيالة” بطولة الفنان المصري أحمد الفِيْشاوي، مؤكدة أن هذا العمل يعد من “أسوأ الأعمال” التي كتبها كاتب السيناريو المصري الراحل أسامة أنور عكاشة.

وقال خيرالله فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم” إنه شاهد المسلسل مؤخرا ووجد أنه قدم الفنانين بطريقة “مريضة جدا”، معتبرا أن السبب الرئيسي فِيْ ذلك يرجع إلَّى كتابة أسامة أنور عكاشة، موضحا المسلسل غير مكتوب بشكل جيد، وشخصياته كرتونية للغاية، والقِصَّة كلها سخيفة.

وأضاف ال أن المسلسل صُنع لتقديم أحمد الفِيْشاوي للجمهُور، لكنه تأخر فِيْ نجوميته، ولم يضعه فِيْ طريق النجومية أو فِيْ المكانة التي تجعله يقفز، مشيرًا إلَّى أن الفِيْشاوي هُو واحد من أكثر النجوم موهبة.

وأوضح أنه بمقارنة مسلسل “ليالي الحلمية” بمسلسل “عفارة السيالة”، سنجد أن الأول كان قادراً على إنتاج نجوم عظيمة فِيْما بعد، ووضعهم على طريق النجومية، منهم هشام سليم وممدوح. عبد العليم وشريف منير، وكان سبب ظهُور النجوم فِيْما بعد.

وأضاف أن صلاح السعدني لم يكن لديه هذا التألق قبل هذا المسلسل حيث حصل على لقب “العمدة” لكن “الجان السيالة” حولوا كل الممثلين إلَّى فاشلين.

وأشارت ماجدة خيرالله إلَّى أن صفِيْة العمري فِيْ فِيْلم “عفاريت السيالة” قدمت شخصية من أشد “الرداءة” بتقليد كوميدي مرير لشخصية “نازك السلهدار”، وعبلة كامل فِيْ “أسوأ حالاتها”. . “، والتمثيل لا ينطبق على معايير التمثيل والمدارس.

ولفتت إلَّى أنه مقارنة بأداء عبلة كامل فِيْ المسلسل والشخصيات القديمة التي تجسد شخصيات بارعة مثل زينة صدقي وداد حمدي وغيرهن من النساء اللواتي لعبن شخصية المرأة الشعبية، سنجد أنه لم يظهر أحد مثل عبلة كامل. مبينا ان اداء الممثلين سيء جدا بسبب الكتابة النمطية مع اسلوب التمثيل لان الفشل ايضا له اسباب كثيرة.

وتابعت ماجدة خيرالله قائلة “هذه وجهة نظري، وأقول إنني ما زلت أشاهد المسلسل عَنّْ كثب ولا أصدق مدى البؤس فِيْ عبلة كامل بعد أن عملت مع بلدي السكندري فِيْ ريا وسكينة. أخيرًا. لم أر هذا إطلاقا.العالم .هل عبلة كامل تشاهد هذه الشخصية من أين أتت على مدار 100 عام لم يكن هناك فِيْلم ولا تليفزيون لذا أنا من الإسكندرية وأعرف ماذا لأقول. لقد مر علي أشخاص من فئات مختلفة ولم أر هذا النمط “.

واعتبر النقاد أن مسلسل “بلا أسماء” هُو العمل الذي وضع أحمد الفِيْشاوي على طريق النجومية لأن الشخصية تناسبه جيدًا وتم تفسيرها بشكل مميز، بالإضافة إلَّى أن هذا المسلسل قدمه أيضًا. محمد فراج وروبي وكثيرين غيرهم.

يشار إلَّى أن مسلسل “آرت السيّالة” عُرض عام 2004، حيث تتبنى “رزقا” وتربي ابن أخيها “مغاوري” بعد وفاة والدته بعد ولادته، لينشأ ويعيش مع خالته فِيْ. حي السيالة بالإسكندرية، حيث يعانون من الفقر والظروف الصعبة، فتتغير الأحداث عَنّْدما يظهر فجأة رجل أعمال ثري يدعي أن المغاوري هُو ابنه، وتتصاعد الأحداث، ويقودها إسماعيل عبد الحافظ وكتبها. أسامة. أنور عكاشة وقصائد سيد حجاب، وجمع طاقم العمل الفنانين عبلة كامل، وصفِيْة العمري، حسن حسني، خيرية أحمد، أسامة عباس، أحمد الفِيْشاوي، وغيرهم. .