ماجدة خير الله ليلى طاهر مظلومة فنياً وإعلاميا.. وهذا ما طالبت به

أعربت الناقدة الفنية المصرية ماجدة خيرالله عَنّْ غضبها من حالة التخلي التي تعيشها الفنانة ليلى طاهر خلال هذه الفترة على المستوى الفني والإعلامي، كونها من أهم النجوم على الساحة الفنية المصرية.

وقالت خير الله، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، إن ليلى طاهر تعاني من حالة من الظلم لعدم تكريمها أو رعايتها، رغم أنها تتمتع بمهنة فنية كبيرة، وفِيْ نفس الوقت تعيش فِيْ منزلها دون أن تحدث ضوضاء. أو الحديث عَنّْ مواضيع مثيرة للجدل.

وأوضح الناقد أن ليلى طاهر من النجوم التي لا تظهر فِيْ البرامج “للنميمة أو نفِيْ قصتها أو توبيخ وإهانة أقرانها أو أنهم لا يهتمون بها، وهذا لا يعَنّْي أنها عفِيْفة. لا تفوتنا لمحة حتى نتذكرها فِيْ برنامج أو مناسبة “.

وعلق بأن الفنانة المصرية لها جزء كبير جدا من تاريخ السينما، وشاركت فِيْ أفلام مهمة، ومع مخرجين مهمين، ومن الممكن أن تتحدث عَنّْ ذكرياتها وتحكي ما تعتز به حتى يستفِيْد الجمهُور منها، لافتا إلَّى أن تركها فِيْ كل مكان هُو قضية وصفها بـ “السخيفة”، وعلق بأنه من العار أن يترك الفنان حتى يذبل وينتهِيْ، ثم نقول، أوه، لم نتمكن من الرد على سيرته الذاتية، لماذا ا

وأشارت ماجدة خيرالله إلَّى أن غياب ليلى طاهر كان غير عادل لها ولدى الجمهُور والنقاد والمهتمين بالشأن الفني، مضيفة أن ذلك لا يعَنّْي أنها لا تبدو منسية، مشيرة إلَّى تكريمها فِيْ مهرجان مثل لبلبة. على سبيل المثال فِيْ مهرجان القاهرة السينمائي، خاصة وأن التكريم ليس أهم دليل على تكريم نيللي العام الماضي، لكنها الآن مخفِيْة أيضًا.

وأشار الناقد المصري إلَّى أن الصيغة الوحيدة هِيْ عدم تكريم المهرجانات، بل وضع الأعمال عليها وإعادة مناقشتها والتحدث مع الفنان إذا كان على قيد الحياة أمر مهم للغاية، مشيرًا إلَّى أن البعض فِيْ البرامج يهتمون بمزيد من الاهتمام. طلاق فنانة … أو فنانة وأمور شخصية بينهما، تجاهل القيمة الفنية للنجوم، وهُو ما طالبت أن يحدث مع ليلى طاهر، لأنها عاشت مع العديد من النجوم والنجوم والمخرجين، ولا بد أن لديها مجموعة رهِيْبة من الذكريات. وعليهم الاستفادة من ذلك ما دامت موجودة.

ماجدة خيرالله ليلى طاهر مهمشة

ويأتي حديث ماجدة خيرالله بعد جدل ثار فِيْ مواقع إعلامية على منشور على حسابها على “فِيْسبوك”، حيث بدأ البعض يتحدث عَنّْ تكريمها لأنها تستحقه، فكتبت “خيرالله” قائلة “الفنانة ليلى طاهر من محاسن السينما المصرية، شاركت فِيْ البطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية بمراحل وعصور مختلفة، ولعبت بطولة العديد من أنجح المسلسلات التليفزيونية، كَمْا لعبت دور البطولة فِيْ بعض الأعمال المسرحية. . “

وأضاف “ليلى طاهر لا تشكو من قلة أو ندرة العمل، ولا تشكو من الإهمال الإعلامي، ولا نسمعها فِيْ أي وقت تشتم زملائها أو تنكر مسيرتها الفنية. انها”

من هِيْ ليلى تاشر

والفنانة ليلى طاهر تبلغ من العمر حاليًا 80 عامًا، ولدت فِيْ 13 مارس 1942، حيث عملت كَمْمثلة ومذيعة وقدمت العديد من الأفلام والمسلسلات والبرامج فِيْ الستينيات، كَمْا تزوجت 6 مرات، و زوجها الأول هُو محمد الشربيني، وأنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، وبعد انفصالها تزوجت من المخرج حسين فوزي، ثم انفصلت عَنّْه وتزوجت من الصحفِيْ نبيل عصمت. الفنان يوسف شعبان، انفصل عَنّْه بعد ذلك وتزوج خالد الأمير، وبعد الانفصال عَنّْه تزوجت من شخص خارج الوسط الفني.