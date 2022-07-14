ماجد المصري يعلق على إمكانية مشاركته مع محمد رمضان وسامي مجددًا

تحدث الفنان ماجد المصري، عَنّْ عودة المخرج محمد سامي للعمل مع الفنان محمد رمضان من جديد، عبر مسلسل “العمدة” فِيْ رمضان المقبل 2023.

وقال ماجد المصري فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم”، إنه سعيد بعودة المخرج محمد سامي إلَّى عمله من جديد بعد مسلسله الأخير “نسل الغرباء”، فِيْ رمضان 2022، مع الفنان محمد رمضان. ، وكذلك مع شركة يونايتد ميديا ​​سيرفِيْسيز.

وأضاف المصري أنه ليس لديه مانع من التعامل مع الفنان محمد رمضان أو المخرج محمد سامي فِيْ وظيفة جديدة، متمنيا لهما التوفِيْق والنجاح.

وكان المخرج محمد سامي قد علق فِيْ وقت سابق على عودتهما من جديد لتقديم أعمال فنية، وذلك بالتعاون مع محمد رمضان فِيْ مسلسله القادم “العمدة”، متمنياً أن يدوم الحب والنجاح بينهما فِيْ الأعمال التي يقدمها الثنائي.

وكان الفنان محمد رمضان قد كتب تدوينة تعلن فِيْه عَنّْ مسلسله القادم عبر الفِيْسبوك، حيث قال “نعمل مع بعض مسلسلات الأسطورة والبرنس، ورمضان المقبل إن شاء الله”. سيكون مَوعِدنا معكَمْ فِيْ مسلسل العمدة تأليف وإخراج محمد سامي. الثقة بالله التوفِيْق. .

ورد المخرج محمد سامي على منشور محمد رمضان وكتب “لا يقاطعَنّْا الله أيتها الأسطورة معربا عَنّْ سعادته الكبيرة بعودة التعاون بينهما من جديد”.

يذكر أن الفنان ماجد المصري، يقوم حاليا بتصوير مسلسله الجديد “لقد حدث بالفعل”، تشارك فِيْ بطولته بسمة ورنا رئيس وسينثيا خليفة وأحمد عبد الله محمود وتأليف فادي النجار. من إخراج هشام الرشيدي فِيْ أولى تجاربه كَمْخرج.

المسرحية من نوع الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطل كل قِصَّة فريق مختلف من النجوم، وتلقي المسرحية الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكَيْفَ تؤثر على حياة الأشخاص المتضررين منها. حسنًا، مثل من حولهم، وتدور الأحداث فِيْ شكل تشويق بشري.

كَمْا يشارك الفنان ماجد المصري فِيْ فِيْلم “همس تورز”، مع شخصية والد الفنان آدم الشرقاوي، وهُو عمل يتحدث عَنّْ الرياضة فِيْ مصر، بطولة نور خالد النبوي.